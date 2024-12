Za koga Zlatan navija u bivšoj Jugoslaviji? Kad god ga ovo pitaju, uvijek izgovori samo pet riječi!

Zlatan Ibrahimović uvijek intrigira, pa tako i njegovo navijačko opredjeljenje. Znate li za koga navija i ko mu je najdraži od klubova bivše Jugoslavije?

Crvena zvezda večeras gostuje Milanu na "San Siru" od 21.00 u okviru šestog kola Lige šampiona, a u loži će biti prisutan i slavni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović. Već godinu dana Ibrahimović radi kao savjetnik vlasnika kluba Džerija Kardinalea, ali zapravo je njegova funkcija daleko važnija - zapravo je "sportski direktor iz sjenke" i zbog toga trenutno vlada haos u klubu.

Antonio D'Otavio, koji je formalno sportski direktor, podnio je ostavku na ovo mjesto jer je nezadovoljan saradnjom sa Zlatanom. Milan to nije objavio jer je meč sa Crvenom zvezdom od izuzetne važnosti dok ih i za vikend čeka proslava 125 godina osnivanja kluba, pa im ne ide u prilog što je toliko negativne pažnje u javnosti... Zbog toga se i Ibrahimović "povukao u ilegalu", iako su mnogi vjerovali da će pričati uoči meča sa Crvenom zvezdom.

Dobro je poznato da je Ibrahimović porijeklom iz Jugoslavije, iako je rođen u Švedskoj 1981. godine. Njegov otac Šefik je s područja današnje Bosne i Hercegovine, majka Jurka je iz Hrvatske, a nikada nije krio da se od malih nogu kod njega u kući pričalo "naški", da je ponosan na "ono ić" u prezimenu i da su se pratila dešavanja na Balkanu. Da li i fudbal?

Za koga Zlatan navija u Jugoslaviji?

"Među mojim prvim sjećanjima kao djeteta je Jugoslavija. Vodili su me tamo kao malog u autu ili vozom. Tamo je u to vrijeme vladao komunizam, bio je to drugi svijet u odnosu na Švedsku", pričao je Zlatan Ibrahimović u ranijem intervjuu, istakavši da nikada nije i neće kriti svoje porijeklo zbog kog je imao problema kao dijete u Švedskoj.

"Tokom rata svaki dan je stizala vijest o smrti neke osobe koju je naša porodica poznavala, moj otac Šefik je mnogo patio zbog toga. Mnogo je pomagao izbjeglicama, a mene je pokušao da zaštiti. Uvijek je to radio. Kad mu je sestra umrla u Švedskoj, nije me pustio u mrtvačnicu", dodao je Ibra koji je od oca naslijedio i "balkanski mentalitet", ali i ljubav prema fudbalu, što je na kraju bio njegov izlaz iz krize.

Šefik je inače folk pjevač i harmonikaš iz Bijeljine, koji je bio zaljubljen u fudbal poput Zlatana Ibrahimovića, ali nikada javno nije pričao za koga navija u bivšoj Jugoslaviji. A, Zlatan Ibrahimović? Tek on nije...

Zašto od Zlatana nećemo čuti za koga navija

Zlatan Ibrahimović nikada nije rekao za koga navija od klubova bivše Jugoslavije - Crvenu zvezdu, Partizan, Dinamo, Hajduk ili neki drugi - ali, ne samo to. Ibrahimović nikada javno nije otkrio ni za koji od klubova za koje je igrao navija, a znamo da je nosio dres Malmea, Ajaksa, Juventusa, Intera, Barselone, Milana, Pari Sen Žermena, L.A. Galaksija, Junajteda...

Od svih klubova u kojima je igrao, znamo da je duboko povezan sa Malmeom u kome je ponikao, najviše golova dao je za PSŽ, najdublji trag ostavio je u Milanu, a promijenio je i istoriju L.A. Galaksija. Ali, ni riječ o tome za koga navija.

Jedino što se moglo čuti više puta da je Milan "najveći klub za koji je igrao", ne čudi i što se oprostio u crveno-crnom dresu u suzama, ali čak i sada kada je zvanično zaposlen na "San Siru" - nećete vidjeti da Ibrahimović priča o tome za koga navija iz jednog prostog razloga. I sam će reći: previše je arogantan da to izgovori.

Umjesto toga, kada Zlatanu postave ovo pitanje uvijek odgovara: "Navijam samo za samog sebe". To i nije neko iznenađenje ako znamo da i kada govori o drugim temama, recimo o religiji, sebe uvek stavi u prvi plan.

Zašto Zlatan nije igrao za Bosnu ili Hrvatsku?

Dobro je poznato da je Zlatan Ibrahimović rekorder reprezentacije Švedske, a zbog svog porijekla mogao je da nosi dres Hrvatske ili Bosne i Hercegovine. Međutim, nije...

Još negdje početkom dvijehiljaditih pojavila se informacija da je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Vlatko Marković stigao u Malme kako bi pregovarao sa Zlatanom o njegovom nastupu za "vatrene". Nije uspio u tome i dugo je kružila teorija da je to zbog taksiste koji nije mogao da pronađe njegov dom u kome je čekao otac Šefik, pa se naljutio na Hrvate i zbog toga im je rekao ne. Naravno, ispostavilo se da to nije tačno, a godinama kasnije pokojni Vlatko Marković priznao je da je lagao da je Ibra blizu dresa Hrvatske.

Mnogo prijatelja na Balkanu Zlatan Ibrahimović se u Interu družio sa pokojnim Sinišom Mihajlovićem, znamo da je u odličnim odnosima sa Dejanom Stankovićem, kao i Novakom Đokovićem za koga uvijek navija. Takođe, u dobrim je odnosima i sa brojnim drugim sportistima sa Balkana.

"Nikad, barem kad se radi o nama, nismo razgovarali s Ibrahimovićem i predložili mu da igra za Hrvatsku. Kroz našu službu u HNS-u prošlo je preko šest hiljada mladih fudbalera iz BiH, jer smo svojevremeno pomagali tom Savezu. Nažalost, nismo znali za Ibrahimovića, niti iz BiH niti iz Hrvatske niko nas nije izvestio da u Švedskoj postoji tako sjajan igrač. Zaista ga obožavam, svake godine glasam za njega kad se bira najbolji fudbaler. On je zaista fantastičan igrač", pričao je jednom prilikom pokojni Marković.

Slično je bilo i sa nastupom za Bosnu i Hercegovinu. Navodno, kada je Zlatan dobio poziv U21 reprezentacije Švedske, bilo je kontakata i sa Bosnom i Hercegovinom, ali mu je tada predočeno da treba da putuje sa reprezentacijom u Indiju - sa igračima iz domaćeg prvenstva BiH. Tako nešto nije mu padalo na pamet...

"Moja majka je Hrvatica, otac iz Bosne, ali ja sam rođen u Švedskoj i u meni nikad nije postojala dilema za koga ću igrati. Iskreno, mislim da mi niko nikad nije prišao s pitanjem hoću li igrati za Hrvatsku ili Bosnu i Hercegovinu", objasnio je Ibra.

