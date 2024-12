Diogo Žota je majstor fudbala: Sporne odluke, crveni i kiks Liverpula koji Arsenal nije znao da iskoristi

I Liverpul i Arsenal odgirali su neriješeno u Premijer ligi.

Izvor: Oli SCARFF / AFP / Profimedia

Biće drame u borbi za titulu u Premijer ligi i tome se najviše raduje Čelsi. Liverpul i Arsenal osvojili su samo po bod u 16. kolu domaćeg šampionata i sada veliku šansu imaju upravo "plavci" Enca Mareske, ali i Mančester siti i Pep Gvardiola...

Nestvarna utakmica viđena je na "Enfildu" i tamo će se nažalost mnogo više pričati o glavnom sudiji Toniju Karingtonu koji je donio nekoliko spornih odluka koje će da budu u centru pažnje. Ono što iz svega može da raduje Arnea Slota jeste povratak na teren Dioga Žote koji je dao gol koji je donio bod koji bi mogao da bude i te kako važan u borbi za titulu.

Sve je krenulo od drugog minuta kada je defanzivac gostiju Diop nesmotreno udario Robertsona i dobio žuti karton. Tražili su navijači na "Enfildu" crveni, bilo je elemenata za to, ali sudija nije promijenio odluku. Onda je nastavio da dijeli kartone, dao je tri žuta za samo osam minuta. Pereira je u 11. minutu dao gol za vođstvo gostiju, da bi u 17. sudija pokazao direktan crveni karton beku Liverpula Robertsonu. Opravdano i zasluženo, kasnio je, napravio faul na Hariju Vilsonu kao poslednji igrač odbrane. VAR je gledao snimak zbog potencijalnog ofsajda, nije mu bilo spasa. Slot uprkos tome što je ostao sa desetoricom nije pravio izmjenu.

Liverpul Fulam 2:2 Izvor: YouTube/Arena sport

Isplatil se sve to u 47. minutu kada je Gakpo izjednačio na asistenciju Salaha, a onda je u 70. minutu Slot uveo štopera Kvansu i napadača Nunjeza. Samo šest minuta poslije toga Rodrigo Munjiz izveo je majstoriju na dodavanje Robinsona, njegova druga asistencija je to bila. Prelijepo se snašao ispred Alisona i pogodio. Onda je šef struke Liverpula uveo u igru Havija Eliota i Dioga Žotu umjesto Dominika Soboslaja i Trenta Aleksandera-Arnolda i to mu se isplatilo. Portugalac je u 86. minutu "promiješao" odbranu i postigao prelijep pogodak. Liverpul je dominirao sa igračem manje, stvarao šanse, igralo se do 100. minuta meča, ali nije bilo novog gola.

Arsenal je propustio priliku da iskoristi kiks Liverpula pošto je kod kuće odigrao meč bez golova protiv Evertona, tima koji je baš iz Liverpula. Dominirao je tim Mikela Artete, imao 13 šuteva ka golu, naspram samo dva koliko je imao rival, ali ni to nije bilo dovoljno.

Ponadao se domaći tim da bi u 93. minutu mogao da dobije penal, ali je sudija gledao snimak i poslije korišćenja VAR tehnologije ustanovio je da nema elemenata za najstrožu kaznu. Prije toga su najbolje šanse na meču propustili Martin Edegor, Gabrijel Martineli i Bukajo Saka.

Arsenal Everton 0:0 Izvor: YouTube/Arena sport

Čelsi sada ima šansu da se primakne na samo dva boda u odnosu na Liverpul ako pobijedi Brendford kod kuće, a Siti ako pobijedi Mančester Junajted u gradskom derbiju može da se vrati u trku. Doduše, treba napomenuti i da Slotov tim ima meč manje pošto je odložen meč sa Evertonom koji će se odigrati u februaru.