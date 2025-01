"Navijači su spremni da umru za klub": Bivši kapiten Crvene zvezde objasnio šta čeka Holanđane u Beogradu

Crvena zvezda dočekuje PSV, a bivši igrač kluba iz Ljutice Bogadan Mičel Donald najavio je susret kluba iz Holandije i crveno-bijelih.

Bivši igrač Crvene zvezde Mičel Donald bio je idealna osoba da najavi večerašnji susret crveno-bijelih i PSV u Ligi šampiona. Holanđanin je na najbolji način opisao boravak u Beograd, značaj derbija i generalno značaj fudbala u Srbiji.

Crvena zvezda dočekuje PSV u sedmom kolu Lige šampiona, meč je zakazan za 21 sat na Marakani i nema sumnje da će izabranici Vladana Milojevića imati izuzetnu podršu sa tribina. Pokušao je Donald da objasni kako će to izgledati:

"Navijači su spremni da umru za klub. Atmosfera koju prave navijači, ljubav koju ti vraćaju na ulicama, to je nenadmašno. Bukvalno buka koju prave, strast i ljubav koju ti vraćaju", rekao je Donald za ESPN.

"U Holandiji važi ono - ponašaj se normalno, to je dovoljno ludo, dok je u Srbiji drugačije. U klub možeš da dođeš sa minđušom ili šeširom, ako se tako osjećaš, to nije problem. Tamo ti sude po tvojoj igri."

Donald je objasnio i razliku između fudbala u Srbiji i Holandiji.

"U Srbiji je fudbal više fizički, kako se to kaže, muški.Takav je i u Rusiji. U Holandiji je igra mnogo više bazirana na tehnici."

Pokušao je Donald i da objasni šta će doživjeti igrači PSV kad budu izlatili na teren:

"Kada prolaziš kroz taj sivi tunel prepun grafita, automatski vidiš šta to s tobom radi. Nešto poput toga ima uticaj na svakog igrača. Kao bokser koji ulazi u ring i hvata zalet. Crvena zvezda sigurno neće olakšati PSV-u".

Kako izgleda derbi u Srbiji?

Kako izgleda derbi u Srbiji?

Bio je bio i ostao jedan od voljenijih stranaca u crveno-bijelom dresu. Ostavio je veliki trag na Marakani, a za uzvrat je dobio kapitensku traku i titulu prvog stranca kapitena u timu. Prema tome, nije mu bilo teško da objasni kako izgleda praznik sporta - kad se u Srbiji igra derbi.

"U Holandiji imate Ajaks i PSV i Ajaks i Fejenord, ali tamo je drugačije.Oni to doživljavaju kao pitanje života i smrti. Kad je derbi ima više policajaca nego navijača i cijeli grad je blokiran. Napeto je i sama utakmica nosi ogroman pritisak. To je utakmica godine."

Holanđanin je govorio i o najemotivnijem trenutku u dresu Crvene zvezde.

"Onaj dan kada smo bili sigurni da ćemo igrati u Ligi Evrope, to je bio tako lijep i emotivan trenutak. Ako to možeš da doživiš kao igrač ‘sa strane’ u tako velikom, prelijepom klubu sa puno istorije, to je nevjerovatno. Cijeli grad je poludio, hiljade ljudi su izašle na ulice. Stvarno nevjerovatno."

