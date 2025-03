Austrijanci napali Arnautovića jer neće da pjeva himnu - brani ga novinar: "Ako nisu političari, zašto bi Marko?"

Marko Arnautović u meču baraža Lige nacija protiv Srbije neće pjevati himnu Austrije, a zbog toga ga javnost napada. Ovo je odgovor na sve te napade.

Izvor: MN PRESS

"Nacionalna himna: Ako je političari ne pjevaju, zašto bi morao Arnautović", naslov je opširnog teksta novinara Volfganga Vinhajma u jednom od najpoznatijih austrijskih medija "Kurieru". Znamo da je Marko Arnautović Srbin rođen u Austriji, a sada će još jednom morati da igra u dresu Austrije protiv svoje domovine.

Marko ima 35 godina i sa 121 utakmicom je igrač sa najviše nastupa u nacionalnom timu, a sa 39 golova je na samo pet pogodaka od Tonija Polstera koji je pvi na listi strijelaca. Protiv Srbije juri 40. gol, a mnogo se priča o tome da li će pjevati himnu.

"Srbima generalno ide sa loptom. Pogledajte Novaka Đokovića, a imaju i buran temperament. Za Marka Arnautovića koji je igrao za Rapid jednu sezonu sa 14 godina, kao sinu majke iz Beča i oca Srbina, 122. meč u nacionalnom timu biće poseban. Bez obzira na neosporan talenat ne zna se da li će postići 40. gol u Beču ili u nedjelju kada se igra revanš u Beogradu", navodi na startu teksta Vinhajm.

On zna ono što se ne uči, zato ga napadaju

Zatim se osvrnuo na burnu prošlost i karijeru Arnautovića, koji je redovno ulazio u klinč sa rivalima, ali i sa klubovima za koje je igrao i igračima sa kojima je igrao. Naveo je da je i sam mislio da će Arnautović u ovim godinama igrati u nižim ligama, a zapravo je Marko pred 36. rođendan član Intera.

"Arnautović je tip momka koji igra na lopti i on je uspio da savlada nešto što ne može biti naučeno. Možda je baš zato pod posebnom prismotrom", navodi on, pa onda prelazi na stvar. Da, Arnautović ne pjeva himnu, ali sa ovakvim učinkom kakav ima, zar je to bitno?

"Činjenica da nikada ne otvara usta kada se pjeva austrijska himna redovno pokreće bijes na internetu. Sa druge strane, zašto bi on koji je pola Srbin pjevao austrijsku himnu kada političke elite, od predsjednika nadole, nisu to uradile tokom otvaranja opere?", zapitao se on.

Neće ovo Arnautoviću biti prvi put da igra protiv Srbije, imali smo nekoliko susreta sa njim, a svoj 16. gol u dresu nacionalnog tima dao je upravo na "Ernst Hapel" stadionu u Beču našem nacionalnom timu. Posljednja dva pogotka dao je Norveškoj u oktobru 2024. u Lincu.

