Šok u Engleskoj: Emilijano Martinez prešao u redove velikana za siću

Za vrlo mali novac Čelsi je uspio da dovede Emilijana Martineza i tako se pojača. Sada je i zvanično

Izvor: EPA/FRANCISCO SECO / POOL

Strašan posao napravio je Čelsi. Nakon što je Aston Vila "ukrala" Ziona Suzukija Pari Sen Žermenu bilo je jasno da više ne računaju na Emilijana Martineza kao na prvog golmana. Pričalo se da on ide u Juventus, ali nakon dovođenja Kamila Grabare i Giljerma Vikarija odustao je Juve od njega.

Sada je za samo 7.500.000 funti tj. za 8.700.000 evra Čelsi doveo iskusnog golmana iz Argentine. Potpisao je Martinez na dvije godine, ali uz klauzulu da saradnja može da se produži za još godinu dana.

Šta je rekao Martinez?

"Dolazak u Čelsi bio je laka odluka za mene i moju porodicu; presrećan sam i jedva čekam da počnem. Želim da ovdje budem uspješan. Neko sam ko želi da pobjeđuje u svemu što radi i želim da to prenesem u ovaj tim, jer je to klub koji osvaja trofeje, tako da mislim da je to odličan spoj. Strastven sam i igram srcem. Davaću 100% na svakoj utakmici i svakom treningu kako bih učinio klub, saigrače i navijače ponosnim", rekao je Martinez.

Karijera Emilijana Martineza

Golman iz Mar del Plate kao klinac je došao u Arsenal gdje je jako malo branio. Išao je na pozajmice u Oksford, Šefild Vendzdi, Roteram, Vulverhempton, Hetafe, i Reding prije dolaska u Aston Vilu. Tu je za šest godina odigrao preko 250 mečeva i osvojio je Ligu Evrope.

Sa Argentinom ima osvojeno Svjetsko prvenstvo, dvije Kopa Amerike i za sada jedinu odigranu Finalisimu, a na golu nacionalnog tima je odigrao 67 utakmica. Sada ćemo vidjeti da li će skloniti sa gola Čelsija Robeerta Martineza.