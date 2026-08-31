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Kraj: Povukao se Lionel Mesi!

Kraj: Povukao se Lionel Mesi!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Najbolji fudbaler svih vremena Lionel Mesi povukao se iz reprezentacije Argentine i emotivnom porukom je objavio svoju konačnu odluku.

Lionel Mesi se povukao iz reprezentacije Argentine Izvor: Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Lionel Mesi je rekao da je sada zaista kraj! Objavio je emotivnu poruku i zvanično se povukao iz reprezentacije4 Argentine poslije više od 20 godina dominicije i pobjeda koje je donosio svom narodu. 

Fudbaler Inter Majamija ima 39 godina, do sada je u reprezentativnoj karijeri odigrao 207 mečeva i dao je 125 golova. Na Svjetskom prvenstvu u Americi dogurao je svoj tim do finala nevjerovatnim partijama i vidjeli smo njegove suze nekoliko puta tokom turnira. 

Poruka Lionela Mesija

"Poslije ovoliko vremena koje je prošlo od finala, nakon što sam mnogo razmišljao o svemu, želim da saopštim svima da se povlačim iz reprezentacije… Bila je to odluka koja je boljela i koja boli u duši, ali razumem da je došao trenutak za to. Kunem vam se da sam uvijek davao sve od sebe, ne samo tokom posljednjih nekoliko godina kada se sve osvojilo, već i ranije. Uvijek sam se borio i ostavljao sve za ovaj dres, da vam pružim radost i da učinim da budete ponosni što ste Argentinci kroz fudbal.

Ostalo je još malo i neke se etape polako zatvaraju, a ovo je jedna od onih koje me mnogo bole. Volim, volio sam i zauvijek ću voljeti da budem dio reprezentacije. Ispraznio sam se, više nemam šta da dam. A osim toga, iza mene dolaze neki zaista sjajni momci koji zaslužuju da budu ovdje. Hvala vam za svu ljubav i podršku tokom ovih 20 godina. Mnogo će mi nedostajati da vas čujem iznutra, sa terena.

Sada ću biti još jedan od vas, navijaću i podržavati vas uvijek spolja — i u dobrim i u lošim vremenima, a posebno tada. Hvala mojoj porodici što je uvijek bila uz mene, što me je pratila na ovom predivnom, ali teškom putovanju. Hvala svakom treneru, saigraču i funkcioneru sa kojim mi se pružila prilika da dijelim ovaj put. Sa sobom nosim uspomene i trenutke koje nikada neću zaboraviti.

Odlazim miran i ponosan jer sam vam, zajedno sa svojim saigračima, poklonio trenutke o kojima smo sanjali. Bila je ludost doživjeti sve to zajedno sa vama. Volim vas! Hvala Bogu što me je učinio Argentincem. Naprijed, Argentina! Ove reči sam napisao 21. jula, dva dana nakon finala. Danas, poslije svega što se dogodilo sa mojim ocem, još sam uvjereniji u svoju odluku."

(MONDO, N.L.)

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Lionel Mesi

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