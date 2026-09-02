Usred noći nestalo Monakovih 100 miliona: Propadali transferi jedan za drugim, novac ispario

Monako bio nadomak ogromne zarade od prodaje Lamina Kamare Čelsiju i Folarina Baloguna Evertonu, ali onda su propala oba transfera - i to iz potpuno različitih razloga.

Izvor: EPA/SEBASTIEN NOGIER

Monako je tragičar prelaznog roka, jer su propala čak dva transfera njegovih igrača u Premijer ligu. Najpre Lamin Kamara nije otišao u Čelsi jer je tim iz kneževine predugo "zatezao" cifru, a onda je zbog ljekarskih pregleda i odustajanja igrača propao i transfer napadača Falorina Baloguna u Everton.

Krenimo redom. Centralni vezista Monaka Lamin Kamara (22 godine) ostao je u tom klubu nakon što je definitivno propao njegov transfer u Čelsi od 55 miliona evra (47 miliona funti). Iako je već stigao u London i prošao ljekarske preglede, reprezentativac Senegala nije prešao na Stamford Bridž jer je Monako odugovlačio i insistirao na većem novcu (70 miliona).

Pregovori su se "razvukli" do kraja prelaznog roka, "zakucanog" za 23 časa po vremenu u Velikoj Britaniji, a u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Monako je dva puta odbio Čelsi, pa u završnici svjesno odugovlačio, uvjeren da će svakako zaraditi prodajom Baloguna u Evertonu, a onda je i to propalo!

Balogun samo otišao iz Evertona

Američki reprezentativac Folarin Balogun (25 godina) pao je na ljekarskim pregledima u Evertonu i toliko se zakomplikovalo da je napadač na kraju samoinicijativno napustio klupski trening-centar Evertona.

Iako je prvobitno dogovoreno da Amerikanac pređe iz Monaka u Everton za 46,7 miliona evra, engleski klub je pokrenuo novu rundu pregovora, sa pokušajem da u utorak smanji taj iznos zbog Balogunovih problema na ljekarskim pregledima. Francuski klub nije ni dozvolio šansu za to, jer je Balogun sam presjekao i odlučio da ne pređe u Everton.

Tako je u posljednjim trenucima prelaznog roka Monako doživio krah dva velika transfera, u kojima je planirao da zaradi više od 100 miliona evra.

Čelsi htio da Kamara zamijeni Enca Fernandeza

Čelsi je krenuo po Kamaru u pokušaju da pojača konkurenciju u veznom redu kada je postalo jasno da će Enco Fernandez otići u Mančester siti za 145 miliona evra. Čelsi je pregovarao i sa Manuom Koneom iz Rome, kao i sa još jednim neimenovanim igračem iz Premijer lige.

U Čelsiju vjeruju da su svakako već pojačali tim, nakon što su doveli Morgana Rodžersa iz Aston Vile za klupski rekord od 117 miliona funti, Maksensa Lakruu iz Kristal Palasa i prošlog vikenda golmana Emilijana Martineza iz Aston Vile.

Everton pred ponoć vratio Griliša

Balogun nije završio u Evertonu, ali se vratio Džek Griliš iz Mančester sitija. Svojevremeno rekordno plaćeni Englez ponovo će igrati za "Karamele" kao i prošle sezone, jer se ovog ljeta samo nakratko vratio među "građane" sa pozajmice. I u takmičarskoj 2026/27 odigraće za Everton kao pozajmljeni igrač Sitija.

"Tako sam srećan... Kada sam voljen, vjerujem da sam na svom vrhuncu, ne samo u fudbalu, već i u životu. To je ono što je Everton probudio u meni", rekao je Griliš posle povratka u klub.

Takođe, u Everton je došao i bivši reprezentativac Engleske i nekadašnji igrač Arsenal, Ejnsli Mejtlend-Najls (29). On je došao iz Liona i igraće kao bek ili kao vezista u plavom dresu Evertona.