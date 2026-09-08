Nakon otkaza u Bešiktašu odmah našao klub: Hadžiahmetović predstavljen u Ludogorecu!

Reprezentativac BIH nastaviće karijeru u Bugarskoj.

Izvor: Twitter/PFC Ludogorets 1945

Samo devet dana nakon raskida ugovora sa Bešiktašom koji nije više računao na njega Amir Hadžiahmetović je pronašao novi klub.

Reprezentativac BIH potpisao je za Ludogorec iz Razgrada i karijeru će nakon sezone provedene na pozajmici u Hal sitiju nastaviti u Bugarskoj.

“Počinje novo poglavlje u mojoj karijeri i ne mogu da budem više uzbuđen što ću nositi boje Ludogorec. Spreman sam da od samog starta dam sve od sebe”, rekao je Hadžiahmetović nakon potpisivanja ugovora za klupski sajt.

Sa bugarskim klubom potpisao je ugovor na tri godine, a on je šesto pojačanje za Ludogorec u ovom prelaznom roku.

Prije Hadžiahmetovića u Razgrad su stigli Mihail Polendakov, Natan Fernandez, HOsam Abdelmadžid, Ivo Grbić i Ivan Želizko.