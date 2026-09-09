Nikad niste čuli za ovaj klub, a Mesi će ga kupiti: Argentinac ulazi u novi biznis

Lionel Mesi će kupiti klub iz Španije, riječ je o drugoligašu, koji nema dugu istoriju i velike rezultate

Izvor: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

Legendarni Lionel Mesi mogao bi uskoro da napravi veliki korak u svetu fudbalskog biznisa. Jedan od najboljih fudbalera svih vremena postigao je načelni dogovor o kupovini španskog drugoligaša Eldensea, prenose "Marka" i "As".

Plan Argentinca je da preuzme kompletno vlasništvo nad klubom, bez ulaska dodatnih investitora u posao. Ipak, prije konačne realizacije potrebno je završiti pravne procedure, sprovesti detaljnu analizu poslovanja i dobiti odobrenje španskog Savjeta za sport.

Eldense se trenutno takmiči u LaLigi Hipermotion, drugom rangu španskog fudbala, a Mesi bi tako prvi put postao vlasnik profesionalnog kluba u Španiji. Već je vlasnik katalonske Kornelje, koju je kupio ranije ove godine, ali taj klub nastupa u nižim rangovima.

Koji klub kupuje Lionel Mesi?

Eldense je klub iz Elde, grada u provinciji Alikante koji ima nešto više od 55.000 stanovnika. Osnovan je 1921, ali je na najveći uspjeh u novijem periodu morao da čeka decenijama. Povratak u Segundu izborio je za sezonu 2023/24, čime je poslije 60 godina ponovo stigao do drugog ranga španskog fudbala.

Njegov stadion Nuevo Pepiko Amat može da primi oko 5.800 gledalaca, što dovoljno govori o veličini kluba u poređenju sa španskim gigantima. Eldense nema ni približno njihovu tradiciju, broj navijača ili finansijsku moć, ali bi upravo zbog toga Mesi mogao da vidi dodatni prostor za napredak.

Umjesto da ulaže ogroman novac u već afirmisan klub, Argentinac bi preuzeo sredinu u kojoj postoji mogućnost da se postepeno izgradi ozbiljniji projekat. Eldense bi mu tako mogao poslužiti kao još jedna platforma za razvoj fudbalskog biznisa, uz znatno manji početni ulog nego što bi zahtevala kupovina nekog od poznatijih španskih klubova.

Koliko će Mesi platiti Eldense?

Još nije poznato koliko će Mesi morati da izdvoji za preuzimanje Eldensea. Kao moguća vrijednost posla ranije se pominjalo oko 12 miliona evra, koliko je za klub navodno bio spreman da ponudi argentinski biznismen Rikardo Pini. Ipak, nema potvrde da će upravo ta cifra biti dio dogovora sa Mesijem.

Argentinac bi, prema trenutno dostupnim informacijama, čitav projekat trebalo da finansira sam. To znači da u posao ne bi uključivao druge investitore, već bi preuzeo potpunu kontrolu nad klubom. Eldense je do sada imao drugačiju vlasničku strukturu. Klub je u oktobru 2025. preuzela međunarodna investiciona grupa iza koje stoji kolumbijski biznismen Huan Karlos Truhiljo, kupivši ga od Paskuala Pereza.