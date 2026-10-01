"Zaboravili ste na Tanjgu": Jirgen Klop usred konferencije spomenuo bivšeg trenera Vojvodine

Nijemac Jirgen Klop spomenuo je velikog prijatelja Miroslava Tanjgu na konferenciji za medije pred meč sa Srbijom.

Izvor: MN PRESS

Selektor Njemačke Jirgen Klop spomenuo je nekadašnjeg trenera Vojvodine Miroslava Tanjgu, na konferenciji za medije pred meč sa Srbijom. Dok je govorio o situaciji u našem fudbalu, istakao je da Srbi imaju talenat i emocije, ali da nemaju strpljenja, pa mu je kao dobar primjer poslužio bivši saigrač i prijatelj.

Klop je upitan o saradnji sa pojedinim Srbima, ali je sam podsjetio na Tanjgu sa kojim je dijelio svlačionicu u Majncu.

"Miroslav Tanjga, zaboravili ste, uradio je odličan posao u Vojvodini iz Novog Sada, ali više nije glavni nakon zaista dobre sezone. Možda to malo pokazuje koliko sve brzo ide", rekao je Klop.

Radio je sa mnogim Srbima u karijeri, zbog čega srpski fudbaleri nemaju više uspjeha u fudbalu? "Vau... Iskreno ne znam. Znam da ste emotivni, da dosta o tome razmišljate. Vaši igrači brzo odlaze u velike lige. I to je uglavnom u Premijer ligu. Sve to pokazuje koliko brzo ide. Ali ne mogu da shvatim koji je generalni problem srpskog fudbala".

Prijateljstvo Tanjge i Klopa

Njihovo prijateljstvo datira još iz Majnca kada su bili saigrači u periodu od 1996. do 1999. godine. Nedavno su se sreli na ljetovanju u Majorci, u konstantnom su kontaktu, dok je jedan snimak Jirgena Klopa provukao veliku pažnju u Srbiji. Naime, njemački stručnjak je objavio video na kojem uzvikuje "Novi Sad, Vojvodina", što je oduševilo navijače, a to je upravo bio gest podrške velikom prijatelju.

Jendom prilikom je Tanjga otkrio kakav je zapravo njihov odnos. "Moram da kažem da mi je veoma drago što prati ono što radimo. Bili smo zajedno na Majorci nekoliko dana gde ima kuću. Tokom prvenstva me je više puta zvao da pita kako ide, kako funkcioniše ekipa. Čestitao mi je na rezultatima i rekao da mu je drago zbog svega što smo postigli. Čak je izrazio želju da dođe i pogleda jednu našu utakmicu uživo", rekao je Tanjga za "Maxsport" dok je još bio na klupi Vojvodine.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

"Često ga zadirkujem i kažem mu: 'Ti ne možeš da dobiješ Zvezdu sa Liverpulom, a ja mogu dva puta u jednoj sezoni'. To je, naravno, sve u prijateljskom i šaljivom tonu."