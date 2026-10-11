Ognjenović čestitao Zrinjskom: Vratimo se na 3:2 i onda neobjašnjiv pad, jeftin gol...

"Zaslužena pobjeda Zrinjskog, mnogo bolje su otvorili utakmicu", rekao je trener Sloge Perica Ognjenović.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Dobojska Sloga je nastavila sa lošim rezultatima i u nedjelju upisala treći vezani poraz.

Ekipa Perice Ognjenovića ne samo da je poražena, već je doživjela pravi debakl na svom terenu – 6:2, iako je u jednom trenutku uspjela da sa tri gola zaostatka smanji na 3:2.

Ta neizvjesnost je međutim trajala svega osam minuta, umjesto preokreta vidjeli smo potop Sloge, čiji trener je poslije meča mogao samo da čestita protivniku.

"Zaslužena pobjeda fudbalera Zrinjskog, mnogo bolje su otvorili utakmicu. Mi jednostavno naše momente dugo vremena već ne koristimo, a to se protiv ovakvih ekipa kažnjava. Vratimo se u utakmicu, vidjeli smo da u igri generalno nije bilo toliko problema u samoj postavci i svemu, međutim, jednostavno nije bilo te konkretnosti na čemu smo insistirali. Vratimo se 3:2 i onda opet neobjašnjiv pad koncentracije, toliko jeftin gol, znači da nam je možda ekipa Zrinjskog tu jedanput prepustila centar u tih 20 minuta. Međutim, eto, oni to kažnjavaju i to je, zato su velike ekipe i to je to", rekao je Ognjenović.