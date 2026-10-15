Novi fijasko Aleksandra Stanojevića u Turskoj: Opet je dobio otkaz

Nekadašnji trener Partizana Aleksandar Stanojević nikako da se skrasi.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Srpski stručnjak Aleksandar Stanojević više nije trener Karagumruka. Kako je u saopštenju naveo turski drugoligaš, saradnja je prekinuta poslije sastanka koji je održan u ponedjeljak.

Nekadašnji trener Partizana je u Karagumruk stigao prošle sezone, bilo je nekih dobrih momenata, ali u novoj nije opravdao očekivanja.

"Aleksandru Stanojeviću, koji će zauvijek ostati vrijedan dio Karagumruk porodice i njegovom timu želimo da se zahvalimo na njihovom posvećenom radu i naporima u vremenu dok su bili u našem klubu i da im poželimo sreću i uspjeh u nastavku karijere", stoji u objavi.

TEŞEKKÜRLERTeknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile 12 Ekim Pazartesi günü yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.Büyük Karagümrük ailesinin değerli bir parçası olarak göreceğimiz Aleksandar Stanojevic’e ve ekibine; Kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk)October 15, 2026

Turski klub je ispao iz prve lige prije nego što je Stanojević došao, očekivalo se da krenu u misiju povratka u prvi rang, ali nije krenulo najbolje. U prvih devet utakmica osvojili su 13 bodova, što nije zadovoljilo apetite rukovodstva kluba, pa je dogovoren prekid saradnje.

Podsjetimo, Stanojević je u Karagumruk stigao poslije kraja četvrtog mandata u Partizanu, a u Turskoj je vodio i Konjaspor tokom sezone 2023/24. Nije srpski stručnjak imao uspjeha u ovoj zemlji, pa će morati da potraži novi angažman.

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