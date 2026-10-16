Torcida obrukala Hajduk širom planete: Svjetski mediji zgroženi antisemitizmom u Splitu!

Divljanje navijača Hajduka uz antisemitske poruke odjeknulo u svijetu, mediji redom zgroženi dešavanjima u Splitu.

Izvor: @hooliganscz1999/X

Svjetski mediji zgroženi su skandaloznim ponašanjem navijača splitskog Hajduka i jezivim antisemitskim nacističkim povicima čime su se, kako su ocijenili, Torcidaši osramotili pred Evropom.

Torcida je u korteu ka stadionu pred utakmicu sa Ajaksom skandirala "Aušvic!", "Ustaj, Adolfe!" i "Gazi Židove!", a na čelu je bio automobil sa sandukom na kome piše "Ajaks", koji je kasnije razbijen i uništen.

Navijači Hajduka uzvikivali su i i "Ajmo, ajmo, ustaše!", a kasnije pjevali: "Visoke peći, potpaljujem ja, tri reda koksa, četiri Židova. Židov se dere - aaa!".

Torcida uoči europske utakmice Hajduka razbila lijes na kojem je pisalo "Ajax", a zatim su vikali "Gazi Židove". https://t.co/I3GLIhoCXd — Index.hr (@indexhr)October 15, 2026

Izraelski list "Izrael Hajom" još u četvrtak je objavio da je utakmica Hajduka i Ajaksa bila u sjeni antisemitskih i nasilnih incidenata.

Podsjetili su da dio Ajaksovih navijača decenijama koristi naziv "Super Židovi" i jevrejske simbole kao dio navijačkog identiteta, a tradicija se razvila, između ostalog, kao odgovor na antisemitske uvrede navijača suparničkih klubova.

"Vajnet", jedan od najčitanijih portala u Izraelu, objavio je članak pod naslovom "Aušvic, aušvic: Antisemitizam protiv `židovskog kluba` i njegovog izraelskog igrača".

Portal je opisao Torcidinu povorku prema stadionu i antisemitske povike koje su uzvikivali pojedini navijači, a posebno ističe pominjanje Aušvica i Adolfa Hitlera.

Izraelski mediji su naglasili da za Ajaks igra njihov reprezentativac Oskar Gluh.

Izraelska ambasada u šoku Izraelska Anbasada u Hrvatskoj saopštila je da je duboko šokirana teškim antisemitskim incidentom u Splitu. "Duboko smo šokirani teškim antisemitskim incidentom koji se juče dogodio u Splitu i najoštrije ga osuđujemo. Takve incidente moraju nedvosmisleno i odlučno osuditi sva nadležna tijela na svim razinama", naveli su iz Ambasade.

Izrazili su zahvalnost Vladi Hrvatske i posebnoj savjetnici premijera za pitanja Holokausta Sari Lustig na brzoj reakciji i jasnoj osudi ovog događaja. "Uvjereni smo da će nadležna tijela djelovati brzo i odlučno po ovom pitanju", naveli su iz izarelske Ambasade, prenosi hrvatski portal "Indeks".

Britanski "Telegraf" objavio je članak pod naslovom "Hrvatski fudbalski navijači skandirali odvratne antisemitske uvrede", te je naveo da događaj ima širi kontekst ranijih rasističkih incidenata u hrvatskom fudbalu, podsjećajući da je Hrvatski fudbalski savez više puta kažnjavan zbog ponašanja navijača.

Holandski portal "Ef-Se-Apdejt"" objavio je da su se navijači Hajduka pokazali u najgorem svjetlu uoči utakmice Konferencijske lige protiv Ajaksa, navodeći da je velika grupa hrvatskih navijača pjevala šokantne pjesme.

Poljski sportski portal "Pšeglond" piše da su se u Splitu vidjele šokantne scene prije utakmice, navodeći da su hrvatski navijači ponovili jeziv gest od prije 31 godine, podsticali nasilje nad Židovima, uz antisemitske uzvike.

Grčki javni servis "ERT" objavio je članak pod naslovom "Jezivi nacistički povici i kovčeg sa natpisom Ajaks tokom povorke Hajdukovih navijača", dok je sportski portal "Gazeta" pisao o kovčegu i nacističkim uzvicima navijača.

Rumunski sportski dnevnik "Gazeta Sporturilor" naveo je da su se u Splitu vidjele užasavajuće scene i da su se hrvatski navijači osramotili pred Evropom.

Berlinski "Tagešpil" prenio je vijest njemačke novinske agencije da je Ajaks doživio gorak početak Konferencijske lige, a da je utakmica zbog masovne upotrebe pirotehnike domaćih navijača bila blizu konačnog prekida.

O prekidu su izvještavali i ruski mediji, među kojima je "Er-Bi-Si", koji je spomenuo i ranije sukobe navijača, te ekstremističke uzvike u Splitu.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Kada je riječ o medijima u regionu, crnogorski javni servis RTCG objavio je članak o antisemitskom skandiranju, makedonski "Sloboden pečat" tekst i snimak događaja, slovenački "Siol" je pisao o sukobima navijača u Splitu i policijskim intervencijama, dok je "Dnevnik" prenio informacije o antisemitskom skandiranju.

Dešavanja u Splitu nisu promakla ni pojedinim medijima u Južnoj Americi.

Čileanska "Kuperativa" objavila je nacističke i antisemitske povike protiv "Ajaksa", navodeći da su hrvatski navijači uzvikivali parole o Jevrejima i Hitleru.

(MONDO/SRNA)