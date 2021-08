Igrao sa Avdijom, porede ga sa Karijem, Srbiji sao 24 poena! Novi plej Partizana bio i u vojsci: Košarka nije pritisak

Jam Madar je novo pojačanje Partizana, a ovo su neke informacije koje možda niste znali o njemu

Izvor: Profimedia

Za NBA ligu će se pripremati kod Željka Obradovića.

Jedan od najtalentovanijih plejmejkera Jam Madar (20) potpisao je trogodišnji ugovor sa Partizanom. Momak koji je bio 47. pik Bostona na prošlogodišnjem draftu uskoro stiže redove crno-bijelih.

U novembru će napuniti 21 godinu, a već je upisao i prve minute u seniorskoj reprezentaciji Izraela što možda i najbolje govori o kakvom potencijalu je reč.

BRILJIRAO U HAPOELU - DOBIO I PRIZNANJE

Karijeru je započeo u domovini gdje je 2018. godine potpisao ugovor sa Hapoel Tel Avivom. Postepeno je napredovao, a njegova najbolja partija bila je 3. jula 2020. godine kada je protiv Makabi Ašhoda dao 28 poena.

Na kraju te sezone je uslijedilo i priznanje za igrača koji je najviše napredovao u domaćoj ligi. Postao je najmlađi igrač u istoriji koji je dobio tu nagradu. Sve to je bila dovoljna "pozivnica" za Seltikse da ga u novembru 2020. godine odaberu na draftu.

Donijeli su odluku da ga vrate kući na godinu dana i nisu pogrešili.

"Imao sam odličnu sezonu, mnogo sam sazrio, napredovao sam na obje strane terena. Bolje razumijem igru, mnogo više nego prije. Morate da se nadograđujete stalno i da budete spremni za nove izazove", rekao je Madar.

Jam Madar u sezoni 2020/21 Izvor: YouTube/ Tomasz Kordylewski

Podatak da se našao u drugoj najboljoj petorci šampionata govori o njegovim igrama. Prosječno je bilježio 17.1 poen, 5.2 asistencije i 3 skoka po meču.

LJETNA LIGA I POHVALE BOSTONA

Proveo je Madar prethodnih nekoliko nedjelja u Ljetnoj NBA ligi. Radio je sa timom, a sve je to pratio pomoćni trener Džo Mazula. Kako je to izgledalo najbolje govore njegove riječi o Madaru i Džuhanu Begarinu koji su se posebno istakli.

"Momci su spremni da rade svaki dan. Privikavaju se na NBA nivo, na jači tempo, brže kretanje, način rada i stvarno su odlični u tome. Odlično su se adaptirali. Radli su i individualno sa trenerima i imam samo riječi hvale", rekao je Mazula.

Jam Madar debi u Letnjoj ligi Izvor: YouTube/LeagueHim

Prezadovoljan je bio i sam Jam.

"Osjećam se dobro kada je moja igra u pitanju. NBA liga je veći nivo, novi izazov. Uzbuđen sam zbog rada se ekipom. Trudim se da treniram što više, imam velike ciljeve. Rad u teretani i u hali će se isplatiti na kraju. Tu sam da radim i da dostignem taj NBA nivo", samouvjeren je Madar.

IGRAO SA AVDIJOM I DONIO ZLATO, ZAPAMTILA GA I SRBIJA

Već može da se pohvali sa jednom zlatnom medaljom. Osvojio ju je sa reprezentacijom Izraela na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina 2019. godine i to baš u domovini.

Igrao je u timu sa Denijem Avdijom, sinom legende Zvezde Zufera Avdije i momkom koji je debitovao u NBA ligi prošle godine u dresu Vašingtona. Upravo su Madar i Avdija bili udarna snaga nacionalnog tima.

U finalu su savladali Špance (92:84), a blistali su upravo Avdija (23, 7as, 5sk) i Madar (17, 8as).

Na tom takmičenju su ga zapamtili i srpski košarkaši. U meču grupne faze je Srbija slavila (92:81), a najviše problema zadao im je upravo Jam. Meč je završio sa 24 poena i devet asistencija.

Jam Madar na EP za mlade 2019. godine Izvor: YouTube/AGHighlights

POREDE GA SA KARIJEM

Na svojim leđima Madar već ima dodatni pritisak. Naime, već su ga prozvali "Evropski Stef Kari". Kako po igri, šutu za tri poena, tako i po samim fizikalijama.

Doduše, njemu se više dopadaju Kajri Irving, Demijen Lilard i Trej Jang.

"Razlika između Izraela i Amerike je sedam sati, tako da morate da ustanete u tri ili četiri ujutru da biste gledali mečeve. Ustajem tada da gledam Kajrija, Lilarda, Janga. Njih najviše volim da gledam", rekao je Madar.

Jam Madar i Stef Kari Izvor: YouTube/OvertimeEurope

SLUŽIO VOJSKU: KOŠARKA NIJE PRITISAK!

Kao i mnogi drugi izraelski sportisti, tako je i Madar morao da služi vojsku.

"Došao sam na trening iz vojske. Tamo sam morao da ustajem oku šest ujutru", sa osmijehom je rekao Madar.

Pojasnio je dodatno kako je to izgledalo.

"Morate tri godine da provedete u vojsci i smatram da je to prelijepa stvar. Nije važno ko ste, morate da vratite nešto svojoj zemlji. Svjestan sam svojih godina, znam da sam mlad i moram da se pokažem i dokažem na terenu, da ljudi vide za šta sam sposoban. Moj san je da igram na najvišem nivou i to me motiviše svakog jutra kada ustanem."

Izvor: Youtube/screenshot/ Overtime Europe

A, na pitanje koliki je pritisak kada ima loptu u rukama u posljednjim sekundama meča kada se od njega očekuje da postigne koš za pobjedu kaže:

"Za mene to nije pritisak. Pritisak je ono što vidite u vojsci, kada vam metak prolazi pored glave. To su stvari sa kojima se suočavaju klinci mojih godina. E, to je pravi pritisak", zaključio je Madar.

Jam Madar ima ogroman potencijal, ako neko zna kako da izvuče najbolje iz košarkaša onda je to svakako trofejni stručnjak Željko Obradović. Navijači Partizana su sa razlogom uzbuđeni.