Jokiću, Dončič je favorit da te naslijedi i postane MVP: Neka se spremi NBA, "ex-YU" će još dominirati Amerikom!?

Odds for 2021-22 NBA season awards have surfaced starting with NBA MVP, via@betonline_ag:



FAV: Luka - 9/2

Steph - 7/1

Giannis - 15/2

Durant - 8/1

Embiid - 17/2

Dame - 12/1

LEBRON - 12/1

.

.

.

WESTBROOK - 25/1

AD - 28/1