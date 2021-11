"Prava" brada američke košarke igra u ABA ligi: Kažu da je sebičan? Nije takav ušao u ovaj idealni tim!

U najnovijoj epizodi Mondo podkasta "Šesta lična", Miloš Jovanović i Edin Avdić ponovo su odabrali petorku kola i obrazložili taj izbor.

Nakon sumiranih utisaka u jučerašnjem podkastu, vrijeme je i da objelodanimo novu petorku kola. I to, zamislite, ovaj put bez Kajla Vinjalesa! Ali, tu je zato puno starih znanaca...

Na organizatoru igre, tu je ponovo Rok Stipčević. Krkin veteran je ponovo odigrao sjajnu utakmicu – Derbiju je ubacio 22 poena uz 4 trojke, a sve je to začinio sa osam asistencija – dovoljno za indeks 24. "Rok-en-rol" je trenutno drugi strijelac lige sa 18,67 poena, a sa procentom pogođenih trojki od 58,54 odsto je i prvi među igračima koji imaju više od tri dalekometna pokušaja po meču.

Šutera će još jednom u našoj idealnoj petorci zaigrati Džejkob Pulen. Konačno se nekadašnji as Kanzas Stejta nagradio jadranskom pobjedom poslije solidnih partija u posljednje vrijeme – u Laktašima, originalna "brada" američke košarke (dobio je taj nadimak prije Džejmsa Hardena) postigao je 19 poena, imao sedam asistencija i tri ukradene. Dobar učinak za nekoga koga često optužuju da je sebičan i da ne igra odbranu, zar ne?

Nisko krilo ove nedjelje stiže nam iz Železnika. Nenad Nerandžić bio je ključni faktor u pobjedi "pantera" nad Zadrom, postigavši 23 poena (odličnih 10/12 iz igre, 2/4 za tri). Nekadašnji krilni igrač Metalca i Borca uhvatio je i sedam skokova, uz po jednu asistenciju i blokadu. Nerandžić trenutno ima odličnih 12.8 poena po utakmici, a kad malo stabilizuje šut za tri (29,4 odsto) očekuju se još bolje partije od njega.

Krilni centar je još jedan igrač Cedevite, Melvin Edžam. Kanadski internacionalac je odigrao vrhunsku partiju, sa 22 zabilježena poena (8/10) uz devet skokova, tri asistencije i dvije ukradene lopte.

"On sa te pozicije može defanzivno da pomogne, čak i ako ne pogađa ništa", analizira Edin Edžamov učinak. "U prošlogodišnjem finalu protiv Zvezde je izgledao dosta mekano, ali on se podigne kad pogodi neku trojku, prođe po čeonoj, pa zakuca...njegova odbrana je međutim uglavnom sporna međutim. On je upotrebljiv, zahvalan igrač". Ako Edžam nađe način da češće bude po učinku bliži "velikoj trojki" Cedevite Olimpije, sudbina ovog kluba se može brzo okrenuti nabolje.

Za kraj, na centru je tu igrač Splita Darko Bajo. Bajo je u prvoj pobjedi Splita ove sezone postigao 26 poena, uz izuzetnih 10/13 sa penala. Uhvatio je i devet lopti, a nad njim je napravljeno čak deset faulova. Split generalno igra bolje kada borbeni Bajo zaigra kako zna i umije pod obručima, pa će trener "žutih" Srđan Subotić gledati da ga što bolje iskoristi u utakmicama koje slijede.

Komitet za izbor petorke kola imao je lijepe riječi i za igrača Partizana Aleksu Avramovića, koji je ostvario indeks 19, uprkos tek sedam postignutih poena – velikih šest asistencija i pet ukradenih su zaista hvale vrijedan učinak. Ali, ipak smo na kraju ostali pri inicijalnom izboru, dakle...

PG Rok Stipčević

SG Džejkob Pulen

SF Nenad Nerandžić

PF Melvin Edžam

C Darko Bajo

Do sljedeće nedjelje!

