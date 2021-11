Partizan je sakrio koš, a Izundu ga sklopio u Železniku! MONDO kolumna o ABA ligi i najboljem potezu sezone!

Pročitajte najnoviju kolumnu Miloša Jovanovića - Termometar ABA lige.

Izvor: MN PRESS

Danas je utorak, a utorak znači – vrijeme za termometar. Ko ključa a ko je led, kome žuč, kome med...sve to možete saznati u narednih nekoliko (desetina) redova kolumniste MONDA Miloša Jovanovića.

PARTIZAN (6-0, prošle nedjelje 1.)

Skautski izvještaj koji je Partizan dobio o Borcu iz Čačka vjerovatno je sadržao informaciju da je Borac opasan u šutu za tri. Shodno tome, crno-bijeli su riješili da ih prosto ne puste da šutiraju. Izuzetno agresivnom odbranom na prenosu i u linijama dodavanja, Partizan je natjerao Čačane da čak 22 puta izgube loptu, od čega su Hanter Hejl i Ilija Đoković zajedno imali deset. Na kraju, onih sedam trojki što je Borac pogodio i nisu napravili neku štetu, jer je tad već dobrano "proš'o voz"... i jesmo li već pomenuli da je Partizan imao 27 poena iz kontre?

CRVENA ZVEZDA (5-1, prošle nedjelje 3.)

U nekom trenutku, negdje tokom treće četvrtine utakmice protiv Mege, Zvezda je u minulih pet mečeva imala sabranih 20 od 100 za tri. Srećom, onda je Marko Simonović imao šutersku minijaturu koja je podsjetila na njegove najbolje dane, pa se ova tema privremeno arhivirala - dobra odbrana ponovo je bila prva stavka na meniju, a tim je bio dovoljno efikasan da Nikola Kalinić (19 minuta) i Ognjen Kuzmić (18 minuta) malo predahnu.

BUDUĆNOST (5-1, prošle nedjelje 2.)

Nova nedjelja, nova utakmica Budućnosti sa manje od 20 šutnutih trojki. Ali znate šta? Mislim da Aleksandra Džikića baš "zaboli", što se kaže – njegova ekipa raste iz utakmice u utakmicu, i pobjede postaju poprilično rutinske, svaki put uz novog centralnog aktera. Sada su, recimo, iskočili Igor Drobnjak i (konačno) Edin Atić...ali šuterskog učinka Vladimira Micova i dalje nema, koji je u ABA ligi za sada na krajnje misterioznih 12 od 42 iz igre (od čega 3 od 17 za tri).

FMP (5-1, prošle nedjelje 4.)

FMP je ponovo odigrao dobru utakmicu, ponovo ušao u neizvjesnu završnicu – i ponovo pobijedio. Imao je Zadar svakako svoje šanse, ali "Panteri" su bili ekstremno pribrani kada je to i najviše trebalo, i na kraju i zasluženo slavili. Brajs Džons i Danilo Tasić su ponovo odigrali "ono njihovo", Nenad Nerandžić je ubacio 23 poena, ali da se ne lažemo – apsolutni potez utakmice...ne, ne utakmice, sezone do sada je ono zakucavanje Ebuke Izundua iz eli-upa. Štaviše, dok čitate ovo, obruč u Železniku se vjerovatno i dalje trese.

Pogledajte.

Izundu zakucavanje FMP Izvor: YouTube/ABA liga j.t.d.

CEDEVITA OLIMPIJA (3-3, prošle nedjelje 9.)

Uopšte nije lako biti Jurica Golemac ovih dana – razraditi plan napada u ekipi u kojoj igraju Džejkob Pulen, Markus Kin i Jaka Blažič zahtijeva i znanje, i koncentraciju, i dovoljno vremena i strpljenja. Ali, čini se da se Golemčev "Gordijev čvor" polako raspetljava – "trio fantastikus“ je u Laktašima djelovao u top formi, a ljubitelje košarke u Ljubljani izuzetno može da raduje i dizanje forme sjajnog Melvina Edžama, čiji su procenti ovo kolo bili na NBA nivoima.

KRKA (3-3, prošle nedjelje 12.)

Oni koji su subotu uveče riješili da provedu kod kuće uz TV prijemnike sigurno su na listi prioriteta imali sve drugo osim gledanja Krke i Derbija u Novom Mestu. Ali, samo najpravovjerniji među nama su se putem malih ekrana uključili u kultnu dvoranu Leon Štukelj, i bili nagrađeni novom lepršavom partijom preporođene Krke, koju izgleda onaj debakl u Beogradu uopšte nije poljuljao. Na čelu parade, naravno, Rok Stipčević – ovaj put, 22 poena i četiri trojke iz osam pokušaja, ali i velikih osam asistencija.

SPLIT (1-5, prošle nedjelje 14.)

Prošle nedjelje u podkastu ste mogli da čujete rijetku pametnu misao – kada se Darko Bajo "pojavi" u statističkim kolonama, Split ima više šansi da uradi nešto nego samo da "ljušti" trojke. Protiv Cibone na Gripama, Bajo se pojavio i sa 26 poena i 9 skokova, uz moćni indeks korisnosti 41, doveo svoju ekipu do zlata vrijedne prve pobjede. Nije škodilo ni onih šest trojki koje su zajedno pogodili Perković i Ukić.

IGOKEA (3-3, prošle nedjelje 6.)

Jo-jo sezona se nastavlja za Igokeu i trenera Dragana Bajića. Protiv Cedevite Olimpije, Igosi su na papiru makar odigrali napadački dosta angažovan meč, ali greška je uletjeti sa Golemčevim trupama u otvorenu jurnjavu. Dobra vijest je da se Marko Jošilo, alias Klej s' Moravu, malo šuterski aktivirao i ubacio četiri trojke – loša, Aleksa Radanov nikako da se poveže nakon one fenomenalne partije protiv bivšeg kluba.

SC DERBI (3-3, prošle nedjelje 5.)

Znate za onu staru premijerligašku doskočicu o "hladnoj, mokroj večeri u Stouku?" E, pa, u ABA ligi vam ta prijava glasi "može li on to ponoviti na tvrdim obručima hale Leon Štukelj". Kajl Vinjales je stigao u Novo Mesto nakon dvije uzastopne 30 plus utakmice, ali znate kako, u Štuklju su i veći "ostavljali kosti"... lijepe vijesti za trenera Žakelja je to što je Boris Tišma pronašao svoj skok-šut, ali opomena postoji u vidu učinka Kenana Kamenjaša – Krka je potpuno isključila visokog Sarajliju iz utakmice. Ne ide bez njega...

Izvor: MN PRESS

MEGA (2-4, prošle nedjelje 10.)

Bez Boriše Simanića (koji bi, ubijeđen sam, bio jako motivisan u ovom meču) i Malkoma Kazalona, Mega u "Pioniru" nije mogla dalje od časnog otpora. Niz od tri uzastopna poraza nije idealna uvertira za niz teških mečeva koji slijede (Budućnost, Igokea, Cedevita Olimpija), ali ohrabruje debi Samsona Ruženceva, kao i sve konzistentniji Olek Balcerovski, koji se ustaljuje kao jedan od vođa ove Megine generacije.

BORAC (2-4, prošle nedjelje 11.)

Sumnjam da je iko, sem možda najzagriženijih simpatizera Borca, očekivao da će Malinini momci ostvariti neki rezultat protiv zahuktalog Partizana. Pa opet, u navratima je Borac izgledao kao juniorska ekipa puštena na "nemilost", sa izuzetnim problemima u organizaciji igre i slabom realizacijom u šutu spolja. Nedostajao je ovdje naš čovjek iz Rezistensije Lautaro, i njegovim povratkom Borac će sigurno povratiti dio te stabilnosti na bekovskoj liniji.

CIBONA (3-3, prošle nedjelje 8.)

Nakon onog starta iz snova, kao da se crni oblak nadvio nad "Draženovim domom" – Cibona je ispustila već i treću utakmicu u nizu, od kojih su dva poraza došla protiv ekipa koje su projektovane za finiš u "donjem domu", a ovaj najskoriji od Splita koji je u skoro svakom meču dosad izgledao kao lak plijen. Pritajili su se i Nejt Rivers i Roko Prkačin, pa čak ni odlični Amar Gegić nije bio dovoljan da Cibosi "ukradu" pobjedu u Splitu. Meč protiv Krke u Zagrebu je prilika da se stvari malo resetuju...

ZADAR (1-5, prošle nedjelje 7.)

Novi trener Vladimir Anzulović donio je i neku novu energiju – Zadrani su odigrali odlično poluvrijeme u Železniku, i stigli da se "pobiju" i u finišu. Nisu loše odigrali ni Karter i Marčinković. Ali put do opstanka je trnovit, i Zadar će energetski morati svaku do kraja igrati ovako, plus će nešto morati i da se pogodi. Samo, sljedeća dva meča su im protiv Zvezde i Budućnosti...“vađenje“ će najvjerovatnije morati da sačeka.

MORNAR (0-6, prošle nedjelje 13.)

Probajmo prvo sa dobrim vijestima – Mornar je pustio tek 33.33% skokova u napadu na ovoj utakmici. Takođe, Miki Pavićević je ponovo na klupi nakon oporavka. I to bi otprilike bilo to, jer kako se stabilisao skok, tako se raspao i šut, a znamo svi da Mornar „živi“ od efikasnosti spolja. Spremaju se nekakve promjene u Baru, šuška se uveliko o nekim imenima, a ako su naše informacije tačne, plavo-bijeli dres bi mogao da zaduži jedan igrač koji bi izvjesno bio veliko pojačanje. I to u pravo vrijeme, rekli bi, jer ovakav Mornar teško može da isparira nekome duže od 30 minuta.