Savršenom Partizanu prijeti sve bolji FMP: Obradović ih nahvalio - Ne samo da pobjeđuju, igraju dobru košarku!

Partizan želi nastavak serije, ali je i FMP u dobroj formi.

Izvor: MN PRESS

Partizan je u nevjerovatnoj formi na početku sezone i u novembar je ušao bez ijednog poraza, podižući i svoje samopouzdanje dramatičnom pobjedom nad Huventudom košem Kevina Pantera u samoj završnici.

Sada se opet okreće ABA ligi i u subotu ih očekuje duel sa FMP Železnikom. U pitanju je susret 7. kola ABA lige koji se igra u hali "Aleksandar Nikolić" u subotu od 19 časova, a i "panteri" su u dobrom raspoloženju pošto su upisali pet uzastopnih trijumfa i generalno dobro igraju ove sezone.

"Igramo protiv tima koji je u izvanrednoj seriji. Pet posljednjih utakmica u ABA ligi su dobili, i ne samo to što su dobili, nego igraju zaista dobru košarku", kazao je Željko Obradović za sajt kluba.

"Mi moramo da se vratimo na nivo odbrane koji nas je krasio sve ove utakmice. Da imamo volju i želju kakvu smo pokazali na posljednjoj utakmici protiv Huventuda. Od prve do posljednje sekunde da cijenimo svaku loptu, da igramo pametnije u napadu nego što smo to činili čak i veći dio utakmice protiv Huventuda i to bi bilo to. Još da pozovemo naše navijače da dođu i podrže ove mlade momke", dodao je trener Partizana.

Mladi košarkaš Balša Koprivica poručuje da FMP igra u "veoma dobrom ritmu" i da ih zbog toga čeka teška utakmica, pa od tima očekuje da ima dobar ptistup pošto "panteri" imaju raspoložene šutere.

"Mi kao ekipa rastemo iz utakmice u utakmicu. Posljednja utakmica nam je dosta pomogla jer smo je izvukli na kraju i iz nje imamo dosta toga da naučimo. Energiju koju imamo u defanzivi treba da prenesemo i na duel sa FMP-om", istakao je Koprivica.