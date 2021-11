Nadam se da ste vidjeli moju reakciju! Obradović prekinuo uvrede, tražio od Mura da se izvini i lično otišao do FMP-a

Trener crno-bijelih Željko Obradović tokom meča prekinuo uvredljivo skandiranje, a tokom večeri je otišao i do gostujuće ekipe. Objasnio je šta je predložio i kako su razgovarali.

U toku utakmice Partizana i FMP-a, trener crno-bijelih Željko Obradović prekinuo je uvredljivo skandiranje sa tribina upućeno Vesni Čović, supruzi predsjednika Crvene zvezde Nebojše Čovića.

Najveći trener Evrope je ljutito reagovao, zaustavio skandiranje, a poslije meča i pobjede svog tima govorio je o tom momentu.

"Nemam šta previše da pričam o tome. Vratio sam se ovdje poslije mnogo vremena da radim i rekao sam na predstavljanju u Partizanu šta će biti način na koji ću željeti da se ponašam i da utičem na igrače, na ljude koji rade u Partizanu i na navijače. Da li ja to mogu ili ne, to je drugo pitanje, uvijek sam pokušavao da se ponašam korektan", rekao je on na konferenciji za novinare.

Takođe, bilo je riječi i o izjavi košarkaša Partizana Dalasa Mura pred meč sa FMP-om, koja je uvrijedila klub iz Železnika, kao i o oštrom saopštenju FMP-a koje je uslijedilo. "Panteri" su zahtijevali da Obradović reaguje i on je to i uradio.

"Sinoć sam bio iznenađen kad mi je prijatelj javio za izjavu Mura i za saopštenje Železnika. Nisam to zaista pročitao, na internetu pratim rezultate, statistiku, učinak naših u NBA ligi...", rekao je Obradović.

Trener Partizana je najprije obavio razgovor sa svojim igračem, a potom mu predložio da odu do delegacije iz Železnika i da im zajedno upute izvinjenje. Uz to je i predložio treneru FMP-a da ekipe zajedno izađu na teren.

"Jutros sam reagovao na treningu i rekao Muru da ta njegova izjava ima neku težinu, da je ljudima iz Železnika smetalo i da dođe, da se uoči utakmice izvinimo ljudima iz Železnika. Međutim, on je već u toku dana dao izjavu i izvinio se. Pred utakmicu sam otišao do ljudi iz Železnika i pitao sam ih, rekli su da je sve u redu i da nema nikakvih problema. Onda sam im predložio i da obje ekipe zajedno izađu na teren, da se svi zajedno pojavimo i da izađem ja sa mladim kolegom, koji je izvanredan momak i izvanredno radi i kome čestitam. Rekli su mi da sve je u redu. Tako da mislim da je i što se tiče toga bila fer i korektna utakmica", dodao je on.

Na kraju je kratko završio:

"Što se tiče ostalih stvari, na koje ja nemam odgovor, nadam se da ste vidjeli moju reakciju", zaključio je Obradović.

Kada je u pitanju utakmica, šef struke crno-bijelih vidio je i pozitivne i negativne stvari u igri svog tima.

"Mislim da smo i večeras otvorili utakmicu na dobar način, bili smo agresivni i izgledalo je prilično dobro do možda nekih pet minuta posljednjih utakmice. Igrači treba da shvate da je pri pozitivnom rezultatu i kada protivnički tim pokušava udvajanje na cijelom terenu, da je to situacija u kojoj treba da se bude maksimalno agresivan i da se igra za koš odmah. Nismo to radili, zaustavljali smo se i ulazili smo u probleme da šutnemo na kraju napada i stoga ovaj loš procenat za tri", rekao je on na startu, a onda se osvrnuo na raspored u narednih sedam dana.

Po njegovim riječima u posljednjih pet minuta ekipa nije reagovala na pravi način.

"Svejedno čestitam igračima na još jednoj važnoj pobjedi, ispred nas je jedna sedmica veoma interesantna gdje nas čeka putovanje u Andoru i onda meč sa Zvezdom ovdje u Pioniru."

Bilo je pitanja i o odsutnom Alenu Smailagiću, a šef struke crno-bijelih otkrio je da ga muče bolovi u stomaku i da odličnog krilnog centra očekuje na treningu u ponedjeljak.