Miličić komentaris Jokićevu tuču - "zna da nije smio": I Đoković stalno na udaru, Amerikance boli što su se pojavili!

Nekadašnji srpski košarkaš Darko Miličić zna da će Jokića i dalje napadati u NBA ligi.

Izvor: Screenshot/TV Prva

Srpski košarkaš je centralna tema medija u SAD, a njegova tuča protiv Majamija i dalje je zanimljiva čitaocima. Iako je već prošlo nekoliko dana, a Nikola odradio suspenziju i nastavio da teroriše protivnike, Jokićev sukob izaziva komentare.

Među onima koji imaju stav o sukobu Nikole Jokića u NBA ligi je i Darko Miličić, nekadašnji srpski košarkaš koji dobro zna kako stvari funkcionišu u najjačoj ligi na svijetu.

Prije nego što se dotakao problema sa kojima se Jokić suočava u SAD, Miličić je govorio o njegovom igranju za reprezentaciju.

"Glupo je pričati šta neko poručuje odbijanjem poziva za reprezentaciju. Mi svi osuđujemo, a ne znamo šta se desilo. Postoje opravdani razlozi, a niko se ne bavi zašto se to desilo. U mnogo slučajeva igrači ne žele da pričaju o odustajanju. Često se tu krije nešto dublje", rekao je Miličić.

Tokom prethodnih dana je Nikola Jokić, najbolji igrač NBA za prethodnu sezonu, bio u centru pažnje zbog drugih razloga - tuče protiv Markifa Morisa.

"Mediji su dobili svoje - da pričaju o tome kao da je pala atomska bomba. Moris je dobio pažnju, a Nikola zna da nije trebalo to da uradi. Bog mu je dao da bude najbolji na svetu, a mora da shvati da će biti meta brojnih ljudi. Sve ovo kasnije što se desilo... Prijetnje preko interneta su gluposti, budalaštine, čist Holivud. Bio sam ja tamo, znam kako to izgleda. Nikola je najviše izgubio, on treba da se bavi karijerom pošto je najbolji na svijetu"

Sam miličić je u karijeri imao brojne incidente, pa sebe navodi kao primjer. U negativnom smislu.

"Nije lako odoljeti, ja sam se u tome baš dokazao. Pokazao sam kako ne treba. Karijera mu ide kako se samo može poželjeti, stvari funkcionišu stvarno dobro što kod mene nije bio slučaj. Samo ga treba pustiti da radi ono što najbolje radi, ne treba da skreće pažnju sa toga. Trebalo je da odgovori košarkaški

Pored Jokića, često se kritikuje i Novak Đoković, odnosno ponašanje najboljeg tenisera svih vremena.

"Dva Srbina su na udaru, Đoković kao najbolji u tenisu i Jokić u košarci. Šta god Đoković izjavi, sutra će biti glavna tema u medijima. Nekog boli što država od šest miliona ima najbolje igrače u dva sporta. Amerikanci pričaju samo o sportu, tamo je to cijeli život. Sigurno ih boli što se pojavio tako neko. Košarkaški ih maltretira, ne znaju šta da rade, moraju da ga provociraju."

Miličić je svojevremeno imao zanimljivu scenu sa Dvajtom hauardom, koji djeluje veoma snažno ali nije spreman da se potuče.

"Dvajta Hauard, ja kad sam njega vidio... Ali on neće ući u tuču, nije on mangup. Probaće da te isprovocira sitno, ali ako počneš da ga vijaš po hali, on bježi", zaključio je Darko.