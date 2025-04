"Džentlmenski dogovor" dovodi trenera Real Madridu: Sad je jasno zašto je čekao Ćabi Alonso

Ćabi Alonso ljetos nije želio da mrda iz Bajer Leverkuzena, znao je da će doći poziv Real Madrida i da mu klub neće praviti problem zbog "džentlmenskog dogovora".

Izvor: Profimedia

Karlo Ančeloti gotovo izvjesno napušta Real Madrid na kraju sezone, a njegov naslednik će biti Jirgen Klop ili Ćabi Alonso. Čini se da je teže zamisliti Nijemca na klupi "kraljevskog kluba", zbog čvrstog ugovora koji ima sa kompanijom Red Bul, dok je Alonso još "zaključan" na ovu temu.

Sada je iz Bajer Leverkuzena, kluba koji uspješno vodi već nekoliko godina, stigla prva reakcija koja govori da je rastanak ipak na pomolu i da neće kvariti sreću mladom treneru: "Njegova budućnost mora da bude odlučena u naredne tri ili četiri nedjelje", rekao je izvršni direktor kluba Fernando Karo koji je rekao da su u odlučnim odnosima sa Realom: "Mi imamo džentlmentski dogovor sa njim oko odlaska".

Šta to tačno znači? S obzirom na to da Alonsov ugovor traje do ljeta 2026. godine i da bi novi klub morao da plati obeštećenje za njega, Bajer neće praviti problem ako ga pozove Real Madrid: "Ako ga pozove tim za koji je Ćabi Alonso već igrao, sješćemo sa njim i pričati o tome, nećemo ga sprečavati da ode ako to želi", dodao je Karo.

Zašto to Real Madrid želi Ćabija Alonsa?

Izvor: nordphoto GmbH / Meuter / imago sportfotodienst / Profimedia

Real Madrid neće osvojiti Ligu šampiona ove sezone, najvjerovatnije ni prvenstvo Španije jer Barselona bježi četiri boda, dok ni novi pehar u Kupu Kralja neće ostaviti Karla Anćelotija na klupi "kraljevskog kluba". Traži se nova energija i mladost, pa se vjeruje da bi Ćabi Alonso mogao da bude ono što je i Zinedin Zidan - s tim da ima više iskustva nego kada je Zizu sjeo na klupu.

Ćabi Alonso (43) radio je u omladinskoj školi Real Madrida i vodio je "B" tim Real Sosijedada prije nego što je 2022. sjeo na klupu Bajera. Prošle sezone odveo je "apotekare" do duple krune u Njemačkoj, dok je malo falilo da osvoje i Ligu Evrope, ali su zaustavljeni u finalu protiv Atalante. Ove sezone pak Bajer je daleko od titule u Bundesligi i čini se da su brojne povrede uzele danak.

Navikli smo inače da Bajer igra ofanzivno, atraktivno, uz mnogo promjena pozicija, a vidjećemo kako će na to reagovati daleko skuplji fudbaleri koji će Ćabija Alonsa dočekati u Real Madridu.