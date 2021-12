Najbolje od "Šeste lične" za kraj: Premotavanje godine uz Miloša i Edina - Best Of Mondo podkasta!

Još malo i 2021. je na izmaku – vrijeme je da se rastajemo!

Godina za nama nije bila lagana. Uprkos svemu što nas je snašlo, trudili smo se da je olakšamo na ovaj ili onaj način, a povratak redovnog takmičenja u košarci je makar malo pomogao. Samim time, i mi smo mogli da radimo svoj posao, pa tako smo i snimili nekih...uh, nekih bogami puno epizoda ove godine, i sada vam predstavljamo kompilaciju najboljih momenata!

Pogledajte 29:32 ŠESTA LIČNA - BEST OF MONDO PODKASTA! Izvor: MONDO

Kao i uvijek, fokus je na onim detaljima koji su nekako svima ostali u sjećanju. Analize, dijagnoze i ostale pseudo-stručne stvari smo ostavili po strani, jer to se ionako zaboravi bilo ispravno ili pogrešno (ovo je inače bio lijep način da vam kažemo da smo uglavnom griješili). Fokus je stoga bio na humoru, i na nekim pričama koje možda niste mogli da čujete baš svugdje.

Prvi dio godine obojile su one standardne košarkaške priče, na kakve ste već navikli u 2019. i 2020. Tu ste imali priliku da ispratite životopise par velikih igrača, kao i par priča o velikim igračima.

Sredinom godine, tamo u kasno proljeće, Edin se priključio kao stalni član i ispratio plej-of od prve do (skoro) posljednje utakmice – zajedno smo ispratili sudbinu i Janisa i Finiksa do ključnih poena u finišu. Tu je tek bilo veselih momenata, a izdvojili smo nekoliko koje vas možda navedu da jednom opet proživite sve to iznova.

I sada, od jeseni 2021, krenuli smo intenzivno da pratimo ABA i NBA. Analizirali smo svako kolo, svaki šut, možda premalo a možda, bogami, i previše – ali pošto je reč o najjačoj ABA sezoni u istoriji, vjerujemo da se trud na kraju i isplatio. U stvari, vaša podrška dovoljno govori o svemu.

Želimo vam srećnu novu 2022. godinu, uz puno zdravlja i sreće. Vidimo se!