Obradović je ljut zbog nekoliko stvari! Željko kritikuje poslije pobjede: Ne znam zašto smo tako igrali!

Željko Obradović je poslije trijumfa u Podgorici imao šta da zamjeri svojim izabranicima, a pričao je i o koroni unutar ekipe.

Partizan je uspio da zabilježi 13. pobjedu u ABA ligi. U Podgorici su savladali ekipu Derbija (93:83).

Rezultatski djeluje ubjedljivo, ali je na parketu bilo znatno teže. Mučili su se crno-bijeli i tek u dramatičnoj završnici su uspjeli da prelome.

Trener srpskog tima Željko Obradović je bio nezadovoljan. Posebno zbog problema sa skokom, domaćin je imao 34 uhvaćene lopte, od čega 15 u napadu.

"Prije svega da čestitam protivniku na izvanrednom meču i na kraju se završilo 10 razlike iako su oni veći deo meča vodili. Dobro smo odigrali posljednjih nekoliko minuta i zato smo dobili. Nismo igrali sa mnogo energije, nije bilo ni želje ni koncentracije. Dokaz je previše ofanzivnih skokova. One ničije lopte su uvijek bile njihove, to pokazuje njihovu želju. Ne znam zašto smo tako igrali, možda je došlo do zamora. Imaćemo sada dva meča, prvo u utorak, pa četvrtak. Igrači moraju to da shvate", počeo je Obradović.

Ovo je bio jedini meč regionalnog takmičenja koji se igra za vikend. Ostali dueli su odloženi zbog problema sa koronavirusom.

"Mi smo u prednosti što imamo tu 'sreću' da tako kažem, da je više ljudi iz stručnog štaba zaraženo nego igrača. Zagorac i Dangubić su dobili negativne testove, Miletić je i dalje pozitivan, ostali su zdravo i dobro. Imamo testove na svaka dva dana. Ovo je vrijeme takvo kakvo je. Imali smo sreću da nemamo mnogo takvih igrača i to nam je omogućilo da treniramo i igramo. Imam želju da se svi oporave, pričam o svim timovima, da se ABA liga nastavi. Svima želim da se što prije vrate i da se sve nastavi normalnim tokom."

Na konstataciju novinara da su se Zvezda, Partizan, Budućnost i Cedevita već izdvojili kao ekipe koje će sigurno igrati u plej-ofu, trener Partizana se nije složio.

"Ne razmišljam tako. Najbolja stvar je gledati sebe, treba ići postepeno. Ovaj meč je primjer da svakog treba respektovati. Derbi je igrao dosta dobro tokom sezone. Ima još dobro da se igra. Moguće je u ovom trenutku tako izgleda, ali ne vjerujem da postoji tim koji nema ambiciju da uđe u plej-of u kom će se naći šest ekipa."

Sa timom je u crnogorsku prestonicu otputovao Rodions Kuruks, ali nije bio u sastavu.

"Kuruks je ostao u hotelu. Jutros kada smo ustali imao je povišenu temperaturu, nije se osjećao dobro. Popodne je bio bolje, ja sam odlučio da je bolje da ne igra. Preležao je koronu prije nekoliko mjeseci, testirao se prije dva dana, bio je negativan. Nisam htio da rizikujem. Može da nam pomogne mnogo u sljedećim utakmicama. Izolovan je u hotelskoj sobi."

Zbog epidemioloških mjera je utakmica odigrana pred praznim tribinama. Nada se da će tribine biti pune u martu, na gostovanju Budućnosti.

"Za košarku nema ništa bolje nego da su dvorane pune. Moja želja je to. Uvijek sam se dobro osjećao u Podgorici. Sigurno ćemo doći u ABA ligi. Uvijek se vraćam i dolazim ovdje", zaključio je Željko Obradović.

