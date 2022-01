Jedino tu vidim problem, nedopustivo je: Željku Obradoviću jedno najviše zasmetalo u porazu!

"Za neke igrače je logično, ali za neke bogami nije!"

Partizan je doživio iznenađujući poraz u "Pioniru" protiv Mege, primivši trojku odluke šest sekundi prije kraja.

Poslije utakmice, trener crno-bijelih Željko Obradović rekao je da ekipi zamjera samo jedno - to što su mladi igrači Mege imali veću želju od pojedinih mladih igrača u njegovom timu.

"Prvo želim da čestitam Megi na odlično odigranoj utakmici, apsolutno zasluženo su pobijedili, odigrali su cijelu utakmicu, mi smo imali šansu na kraju, ali valjda je i normalno da se ovako završi. Najavio sam utakmicu na način da će mladi igrači Mege igrati sa velikim motivom, da će probati da dođu da se nadigravaju i tako je i bilo. Mi nismo imali energiju kao prije dva dana. Za neke igrače je možda i logično, s obzirom na to koliko su dali na prošloj utakmici, ali za neke bogami nije", rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

"Kad već poredimo mladost, koja je prisutna i u ekipi Mege, onda treba da se osvrnemo i na mladost koju mi imamo u ekipi. To je ono gdje ja vidim problem, da oni ne mogu sebe da motivišu da igraju utakmicu na najbolji mogući način. Sigurno nismo tako igrali. To je ono jedno čime sam nezadovoljan, sve ostalo mogu da razumijem. Ali, da protivnički tim ima veću želju od pojedinih igrača iz moje ekipe - to je nedopustivo. I na tome ćemo da radimo."

Obradović je dodao da je bilo nedopustivo da njegov tim primi 55 poena do poluvremena.

"Bilo je jasno da je igramo bez koncentracije, da se rade nerezonske stvari u napadu, a da se neko drugi uvijek čeka u odbrani. Kad čekaš nekog drugog, ne znam ko je taj. Dođe se do toga da oni pogađaju iz ofanzivnih skokova i u tranziciji, iz naših grešaka. Dakle, stvar je trčanja, pravljenja dobrog 'mečapa'... Nevjerovatan je broj od 55 primljenih poena u prvom poluvremenu, ali sve zasluge idu ekipi Mege."

Obradović je komentarisao i odluke u završnici.

"Ima tu i do odluka u napadu i u odbrani. Ima tu i do dogovora na tajm-autu, gdje se dogovorimo da neke stvari uradimo na jedan način, a onda se to ne radi na taj način na terenu. Ali, to je sastavni dio igre. I dalje vjerujem da su imali želju, posebno u posljednjoj četvrtini, gdje smo prišli, odigrali, imali ofanzivni skok Smailagića. Pretpostavljam da je bio faul u napadu, a ne želim da se bavim time i da ulazim u to da li je bio faul ili nije, to je najmanje bitno, bilo je i prije toga situacija gdje smo mogli da rješavamo bolje i u napadu i u odbrani, kao i oni. Obratićemo pažnju na to, to je veliki dio našeg posla, gdje se tačno zna šta koji igrač treba da radi i koja mu je pozicija na terenu", zaključio je Obradović.