Igokea protiv FMP-a za izlazak iz rezultatske krize: Da odigramo iznad svojih mogućnosti ako želimo pobjedu!

Tim Dragana Bajića traži prvu pobjedu nakon četiri vezana poraza u svim takmičenjima.

Izvor: FIBA

Košarkaši Igokee vezali su četiri poraza - prvo su, poslije dva neuspjeha u duelima sa Ostendeom, eliminisani iz FIBA Lige šampiona, a onda poslije poraza od Budućnosti i Splita zakomplikovali situaciju u borbi za plej-of ABA lige.

Veoma važan meč na tom putu "igosi" će odigrati u četvrtak od 18 časova, kada će u zaostaloj utakmici 15. kola ugostiti FMP.

"Imali smo priliku da igramo protiv te ekipe u pripremnom periodu i na početku sezone i stvarno imam maksimalan respekt prema tom timu i prema radu mog kolege koji odlično vodi tu ekipu. Kroz sve utakmice koje su odigrali do sada mogu da vidim imaju sjajan rezultat. Imaju timski duh, pokazuju dozu karaktera od prvog do poslednjeg igrača, a to im je dalo i ove rezultate koje su postigli do sada. Moraćemo da budemo fokusirani na zadatke koje postavimo pred sebe i ako to sve ispoštujemo, gledajući na stanje u kom se nalazimo, moramo dati maksimum, odigrati i iznad svojih mogućnosti, ako želimo da pobijedimo. Očekujem dobru reakciju svog tima, svjesni su da nije lako gubiti, ali moram uzeti u obzir u prethodna dešavanja, ni njima nije lako. Pokazali su da ginu za ovaj dres i daju maksimum sebe i nadam se da ćemo opet bilježiti dobre rezultate i nove pobjede kad opet uđemo u tu formu. Moramo da otupimo najjače oštrice kada je u pitanju njihov tim i ako ispoštujemo to, možemo se nadati novoj pobjedi", rekao je trener Igokee Dragan Bajić, koji bi na ovoj utakmici trebalo da se vrati na klupu nakon pauze zbog hirurškog zahvata.

Izvor: MN PRESS

Dres FMP-a u dva mandata, od 2015. do 2018. godine te u sezoni 2019-2020, nosio je sadašnji prvotimac Igokee Aleksa Radanov.

"Očekuje nas kvalitetan meč protiv FMP-a, koji je prvi dio sezone odigrao fenomenalno i nalazi se u plej-of zoni. Izgubili su nekoliko mečeva kao i mi na početku drugog dijela sezone i sigurno je da će to promijeniti pristupm i njihov i našm u ovoj utakmici. Moramo da se skupimo i damo svoj maksimum da pokažemo da utakmice koje smo izgubili u prethodnom vremenu nisu naša slika, te da dođemo do našeg nivoa igre koji smo imali u ranijem periodu", istakao je Radanov.