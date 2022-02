Srpski košarkaš u Ukrajini jedini nije pobjegao! Oglasio se usred haosa: Amerikanci otišli, ja spremam plan evakuacije

Igra za klub koji se nalazi u gradu na samoj granici sa Rusijom!

Izvor: Youtube/AZ Higlights

Geopolitička situacija u Ukrajini je sve napetija, a Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preporučilo je svim srpskim državljanima koji su trenutno u toj zemlji da razmotre odlazak, barem privremeni.

Među Srbima u Ukrajini ima i sportista, a jedan od njih je Aleksndar Zečević, košarkaš koji nastupa za ekipu Sokolova iz Harkova, grada udaljenog svega dvadesetak kilometara od granice sa Rusijom.

On je otkrio da su Amerikanci već napustili klub!

"Mi smo imali četiri stranca, Amerikanca u klubu, i svi ti Amerikanci su otputovali sinoć iz Kijeva za Ameriku. Ja sam trenutno jedini stranac u ovom klubu", rekao je on u izjavi za RTS.

Za sada on prati situaciju u Ukrajini, na vezi je sa ministarstvom i ne zna koliko će ostati u klubu.

"Ja sam stalno u kontaktu sa našom ambasadom, kao i moj klub. Pratimo situaciju, ako se ona pogorša, klub je napravio plan evakuacije, da me bezbjedno evakuišu na bezbjedno mjesto", kaže Aleksandar Zečević za RTS.

Naravno najzabrnutija je porodica, koja bi željela da se Aleksandar što pre evakuiše i vrati kući.

"Moja porodica želi da sjednem u prvi avion, čak je i otac htio da dođe ovdje i da me pokupi, da bukvalno dođe u grad i da me odveze kući, ali zajedno sa ambasadom i sa mojim agentom i mojim klubom pokušavamo da smirimo situaciju kod kuće i u familiji, da će sve biti ok", navodi Zečević.

Zečević igra na poziciji centra, visok je 210 centimetara i nije profesionalno igrao u Srbiji. Nakon završenog koledža u Americi nastupao je u Slovačkoj, a "Harkovski Sokoli" su mu drugi klub u karijeri.