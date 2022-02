Radonjić nakon pobjede imao poruku za navijače: Zvezda čeka rivala u finalu - "Radi se o samo par sati..."

Trener Crvene zvezde o trijumfu u polufinalu Kupa Koraća

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda mts

Crvena zvezda je u prvom polufinalu Kupa Radivoja Koraća bila bolja od Mege 72:53 i tako ponovo došla do završne borbe za prvi trofej u sezoni.

Trener crveno-bijelih Dejan Radonjić bio je prije svega zadovoljan agresivnošću svog tima, a posebno se zahvalio navijačima na velikoj podršci.

"U suštini, jedna agresivnost da se dobije meč, to smo uradili... Početak je bio ne tako dobar, bilo je grešaka u oba pravca, nismo uspijevali da uđemo u ritam. Talentovan je tim Mega, koristio je sve to u tom prvom kvartalu. Igrali smo utakmicu prije oko 30 dana i bili smo svjesni da ćemo morati da uložimo dosta da dođemo do pobjede. Podigli smo potom nivo odbrane, bili bolji napadački, pronašli rezultat. Nastavili smo potom u tom ritmu. I tako smo slavili večeras. Zahvalio bih se našim navijačima na sjajnoj podršci", rekao je on.

Tranzicija je donijela mnogo poena crveno-bijelima na ovom meču.

"Svakako je to jako važno, uspjeli smo da budemo dobri, bolji nego u ABA ligi u toj tranzicionoj odbrani. Protiv Mege to mora da se uradi", dodao je on.

Raspored je hteo da crveno-bijeli igraju prvo polufinale i sada imaju više vremena za odmor od rivala.

"Radi se o samo par sati, ne bih apostrofirao to. U svakom slučaju pokušačemo da se pripremimo i odigramo što bolje sutra u finalu."

Na kraju je ponovo apostrofirao odbranu kao ključnu u pobjedi svog tima.

"Smatram da je taj odbrambeni dio bio dobar osim na početku, mi smo uspijevali da porizvedemo neke lake poene, što bi bilo dobro da popravimo. Prije neki dan smo šutirali dobro, danas slabije, vidjećemo kako će to biti sutra", zaključio je on.

Jedan od najefikasnijih u timu pobjednika bio je nekadašnji plejmejker Mege Nikola Ivanović.

"Malo lošiji i nervozniji start, što nije bilo očekivano, ali generalno posljednja dva dana moramo da budemo zadovoljni kako smo odigrali i rasporedili minute. Igrali smo protiv Mege nedavno, nezgodna ekipa, koja igra u visokom ritmu, ali već poslije druge četvrtine smo uspjeli da kontrolišemo meč i da slavimo", rekao je on poslije meča.

