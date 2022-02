"Protiv Zvezde ste u teškoj poziciji ako to ne uradite": Zakazano je prvo polufinale Kupa Radivoja Koraća

Ovaj duel će dati prvog finalistu

Crvena zvezda i Mega očekivano su se plasirali u međusobno polufinale Kupa Koraća u Nišu, u kojem će u subotu od 17 časova igrati za plasman u finale.

Aktuelni vlasnik "Žućkove ljevice", ekipa Dejana Radonjića, ubjedljivo je savladala Radnički iz Kragujevca, razlikom od 44 poena. "Ono što smo željeli, to smo i uradili. Sada ostaje da se pripremimo za polufinale", rekao je poslije utakmice Zvezdin trener.

Upitan da li je Zvezda prvi favorit Kupa, Radonjić je naglasio da je ekipa razmišljala samo o prvom protivniku i ništa više od toga.

"Kao što sam rekao i prije nego što sam došli ovdje, fokus je bio da prije svega uradimo ono što smo planirali prije turnira, a bili smo fokusirani na prvog protivnika. Uspjeli smo da uradimo to što smo htjeli, sada idemo da se pripremimo za sljedeći meč i polufinale. To je to i ništa više od toga. Zahvalio bih se navijačima na podršci, bilo je večeras baš prijatno za nas. Siguran sam da će i u polufinalu biti dobra atmosfera", izjavio je on.

Stefan Marković, plejmejker Crvene zvezde, uveo je ekipu u odličan šuterski ritam tako što je pogodio tri uzastopne trojke u uvodnim minutima.

"Htio bih da čestitam Radničkom na učešću na turniru. Prvi korak smo završili, predstoje još dva. Fokusirani smo na završetak ovog takmičenja. Spremićemo se za onog ko dođe, ali mi gledamo naše ciljeve, ono zbog čega smo mi došli i to je to".

Nakon Zvezde, i Mega je ušla u polufinale tako što je savladala Zlatibor, koji je poslije prve četvrtine imao minimalno vođstvo, ali su Beograđani brzo reagovali i pokazali razliku u kvalitetu.

"Čestitam ekipi Zlatibora, mislim da je za srpsku košarku jako bitno da postoje centri kao što je Čajetina. Veliko poštovanje gajim prema tom klubu koji godinama ulaže dosta, ima zapaženu ulogu u našoj ligi, a volio bih da budu standardni ABA ligaši. Mi smo nešto sporije krenuli, nije to samo da smo bili u lošem ritmu, već nas je protivnik uveo u loš ritam. Imali smo seriju loših utakmica, ali i povreda i virusa. Za ovako mladi tim je jako bitno da budu u dobrom, redovnom treningu, da bi mogli da igraju. A mi smo ispali iz svega toga. I ta prva četvrtina je krenula tako. Našli smo svoj ritam kasnije. Ritam uvijek tražimo kroz trčanje. Došli smo do što više lakih poena, uspostavili našu igru i preveli razliku na našu stranu. Ako gledamo statistiku, asistencije i skokovi su na našoj strani, ali i izgubljene lopte. Ali to je to je dio ovog tima"

O polufinalu sa Zvezdom Jovanović je govorio kratko, ukazujući na detalj koji će biti jako važan u pripremi utakmice.

"Mi smo se već susreli dva puta ove godine. Jedan dio igrača je i prošle godine igrao i finale KLS, prije toga u ABA ligi, pa finale Kupa... Imamo iskustvo igranja utakmica sa Zvezdom koja forsira veoma čvrstu odbranu. Prije svega, važno je da pokušamo da se odmorimo. Došli smo ovdje iz Podgorice gdje smo imali dvije utakmice. Zvezdi mora fizički da se odgovori, oni su veliki na svim pozicijama. Ako ne možete fizički da odgovorite, onda ste u jako teškoj situaciji. Fizički da im odgovorimo da bi utakmica uopšte mogla da se igra. A poslije toga sve ostalo".