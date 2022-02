Bogdanović blista u novoj ulozi! Atlanta pobjeđuje, Srbin pravi razliku: Samo jedna stvar me interesuje!

Atlanta niže trijumfe, a jedan od razloga uspkeha tima je nova rola na koju se Bogdan Bogdanović već navikao.

Izvor: Profimedia

Atlanta juri plasman u plej-of na Istoku. Teško će u tome uspjeti direktno, tako da će morati kroz plej-in turnir da traže svoju šansu, da bi u tome uspjeli moraće da nastave da pobjeđuju.

Hoksi su u dobroj seriji, dobili su treći od četiri posljednja meča i to protiv konkurenta u borbi za doigravanje, savladali su Toronto (127:100). Jedan od razloga toga je Bogdan Bogdanović.

Nerješiva enigma za Reptorse bio je Trej Jang (41, 11as), a važnu ulogu imao je i Bogdanović (14, 6sk, 2as). Ono što pravi razliku u igri Hoksa u posljednje vrijeme je promjena uloge za srpskog košarkaša.

Od kada je trener Nejt Mekmilan prebacio Bogdana na klupu i dao mu veću ulogu na terenu, da bude vođa druge petorke, ekipa je počela da igra sve bolje. Uostalom, brojke tome govore u prilog. Prije meča sa Torontom je Bogdan bio drugi najbolji poenter sa klupe (156 poena), uz 30 ubačenih trojki u februaru.

Učinak je popravio sa još 14 poena i dva dalekometna hica za kraj mjeseca pošto sljedeći meč njegov tim igra u martu protiv Bostona, ekipe kojoj je u prošlom susretu ubacio 26 poena. O svojoj novoj ulozi je pričao i sam Srbin.

"Nikada mi to nije bilo bitno u karijeri, uvijek su me zanimale samo pobjede. Volim da izađem na parket i da uživam u igri koju volim. Ako trener smatra da je to način na koji ćemo dobijati mečeve, onda ću uraditi sve što je potrebno. Tokom ljeta postavljate ciljeve i pričate o njima, ali je sada vreme da se žrtvujete za njih", jasan je Bogdanović.

Dobio je pohvale i od trenera Mekmilana, posebno pošto kao vođa druge petorke ima više loptu u rukama.

"Volim više da igram sa loptom u rukama, volim 'pik en rol'. Nikada u karijeri nisam bio samo šuter, tako da je to bolje", poručio je Bogdanović.

