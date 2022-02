Imao sam seks sa 6 žena odjednom! Ispovijest asa koja 30 godina živi sa HIV virusom: Platio sam zbog holivudskog života

"Zabavljao sam se, da li sam ostvario svoje fantazije - jesam, ali platiš to na kraju".

Izvor: Profimedia/BURT HARRIS/P

Medžik Džonson (62) važi za jednog od najboljih plejmejkera svih vremena, mnogi će reći i košarkaša, a njegova karijera će se sem po titulama u Lejkersima pamtiti i po konferenciji za medije koja je promijenila svijet.

Prošlo je više od 30 godina otkako je Džonson izašao pred novinare u Los Anđelesu, poželio im dobar dan, a onda duboko udahnuo i poručio: "Imam HIV virus i moraću da se povučem iz Lejkersa". U to vrijeme vladalo je mnogo predrasuda oko HIV virusa, a legendarni košarkaš učinio je mnogo kako bi se saznala prava istina.

Prije oko tri decenije HIV je važila za "gej bolest", onu za koju heteroseksualci nisu morali da brinu, a upravo je Džonson bio jedan od onih koji su razbili predrasude da to nije istina.

"Da sam biseksualac ili gej, ja bih to priznao, ali ja to nisam. Ljudi koji igraju sa mnom ili protiv mene to znaju. Svi se družimo. Ne može Medžik da bude gej ili biseksualac, to je tako, to svi znaju", ispričao je petostruki osvajač šampionskog prstena sa Lejkersima u jednom intervjuu iz devedesetih.

Ne krije Džonson da je "živio holivudski život" i da je spavao sa mnogo žena, nije mario za bilo šta u tom trenutku sem da se zabavi, a kako sam ističe - želio je da ispuni njihove, ali i sopstvene fantazije.

"Da, imao sam seks u liftu... Žene imaju razne fantazije i to želiš da ostvariš sa njima. Imao sam seks u kancelariji dok su ljudi oko vas u susjednoj prostoriji. Znate taj pogled na ženi... Ja kažem 'ne ovdje', ona kaže 'ovdje', a nije imala gaćice. To je prvi put da sam gledao okolo šta se dešava umjesto u ženu s kojom vodim ljubav, preznojio sam se i samo gledao da li će neko otvoriti vrata", nasmijao se Medžik Džonson.

Legendarni košarkaš priznaje da je ženama ispunjavao fantazije, ali da je i sam imao neke...

"Ja sam imao fantaziju da budem odjednom sa šest žena. To je bila i moja i njena fantazija. To je bio moj život. Zabavljao sam se, da li sam ostvario svoje fantazije - jesam, ali platiš to na kraju", iskreno je poručio bivši igrač Lejkersa.

(MONDO)