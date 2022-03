Da vratimo ono što je krasilo Partizan - hoću borbu! Željko Obradović pred derbi sa Zvezdom: Da shvatimo šta to znači...

Željko Obradović traži prvu pobjedu protiv Crvene zvezde ove sezone.

Izvor: MN PRESS

Treći put ove sezone čeka nas "vječiti" derbi Crvene zvezde i Partizana. Prethodna dva, u ABA ligi i Kupu Radivoja Koraća, pripala su crveno-bijelima, dok se u crno-bijelim redovima nadaju da će "treća biti sreća".

Tako je Željko Obradović u najavi utakmice, koja se igra u nedjelju od 18.30 u hali "Aleksandar Nikolić", poručio da je vrijeme da njegova ekipa reaguje poslije loše utakmice u Kupu - i sveukupno loše slike u tom derbiju - dodajući da se želi da se vrati ono što je krasilo njegov tim.

"Ono što je krasilo ovaj tim i što bih ja volio da krasi je borbenost koja je ne maksimalna, nego preko toga. Mi to nažalost nismo imali u Nišu. Želim da se zahvalim navijačima koji su onako odreagovali poslije utakmice, siguran sam da ćemo i sutra imati podršku, a ono što bih volio je da svi mi shvatimo šta znači igrati utakmice protiv Crvene zvezde i šta znači braniti boje Partizana. To je ono odakle moramo da počnemo i da shvatimo da je to jedini način", rekao je Željko Obradović za zvanični sajt Partizana.

Trener crno-bijelih kazao je da košarkašna utakmica zahtijeva "mnogo toga", ali da bez maksimalne borbenosti i motivisanosti - ne mogu da dođu do trijumfa.

"Igramo protiv tima koji igra veoma dobro, ali to je prilika za nas da pokažemo sve ono što imamo i sve ono što nas je krasilo od prvog dana. To je bila ideja, to sam rekao prvog dana kad smo izašli na prvu utakmicu i malo je reći da sam bio razočaran poslije finalne utakmice isto kao i igrači. Od srijede smo radili na jednom veoma dobrom nivou, odradili četiri treninga i pokušali da se spremimo maksimalno za ovu utakmicu", rekao je Obradović.

"Žoc" je pozvao navijače da budu uz Partizan kao i do sada, a nada se da će im oni vratiti pobjedom.

"Nadam se da će pobijediti fer i sportska atmosfera, da će se kao i uvijek pričati samo o košarci i da sve bude u okviru fer-pleja", istakao je Obradović.

Kapiten tima Rade Zagorac je poručio da je dobra vijest da poslije loše utakmice u Kupu Radivoja Koraća imaju priliku za "popravni", ali poručuje da neće biti lako jer je protivnik iskusniji.

"Zvezda je mnogo iskusnija ekipa od nas u svakom smislu, mnogo starija ekipa od nas sa igračima koji su odigrali puno ovakvih utakmica. Uostalom, oni su prvi na tabeli ABA lige. Mislim da je od neizmjerne važnosti da na pravi način pristupimo utakmici u smislu da je derbi jedna drugačija utakmica koja mora da se igra na drugačiji način. Mora da se igra ne isključivo košarkaški već mora i dosta onog 'prljavog' posla na terenu da se obavi. Poput zagrađivanja, trčanja, tih sitnih stvari koje uvijek prave razliku. Uopšte da bismo došli u situaciju da pobijedimo utakmicu mislim da su te stvari od izuzetne važnosti. Malo je vremena da spremimo utakmicu jer je praktično cijela ekipa bila u reprezentativnim prozorima. Zajedno smo od srijede, neki čak od četvrtka tako da nije bilo puno vremena ali mislim da smo uradili dobar posao", zaključio je Zagorac.

