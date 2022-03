Partizan i Crvena zvezda, treći čin - ko će slaviti? Prvenac za Željkov tim ili perfekcija Radonjićeve ekipe? (ANKETA)

Partizan i Crvena zvezda će treći put ove sezone odmjeriti snage. Željko Obradović traži reakciju, Dejan Radonjić želi da nastavi uspješnu seriju.

Stigle su nove informacije oko Evrolige i za Crvenu zvezdu i za Partizan, ali je priča o Evropi u oba tabora u drugom planu u ovom trenutku. Razlog je jednostavan - čeka ih treći ovosezonski vječiti derbi.

U dvorani "Aleksandar Nikolić" će u nedjelju uveče snage ponovo odmjeriti najveći srpski klubovi (18.30 časova). Dva dosadašnja okršaja pripala su crveno-bijelima. Oni će juriti perfektan skor u derbijima, dok će crno-bijeli na drugoj strani tražiti prvenac.

Ko će ovog puta izaći kao pobjednik - Dejan Radonjić ili Željko Obradović? Vaše mišljenje nam kažite u anketi, a mi ćemo vas podsjetiti kako su izgledali prethodni dueli i šta su prednosti dvaju ekipa u ovom okršaju.

Takođe, treba naglasitii da je Budućnost izgubila u Zadru, što je rezultat koji odgovara i jednom i drugom srpskom timu zbog što boljeg plasmana u plej-ofu regionalnog takmičenja.

RUTINSKA POBJEDA ZVEZDE U ABA LIGI

Prvi okršaj dva kluba odigran je 14. novembra prošle godine u "Pioniru". Crvena zvezda je pobijedila rutinski (71:56). U taj duel je Partizan ušao bez poraza i Radonjićev tim bio je prvi koji ih je savladao.

Crno-bijeli su jurili rezultat, krajem treće četvrtine su uspjeli da stignu na dostižan minus (45:40), ali je iks faktor tog meča bio raspoloženi Luka Mitrović koji je brzo vratio dvocifren plus koji nisu ispuštali do kraja.

Zvezdu su u tom duelu predvodili Mitrović (16, 7sk), Dobrić (15, 6sk) i Kalinić (14), dok su se na drugoj strani istakli Smailagić (15, 9sk) i Mur (14), a Panter je meč završio sa svega šest poena.

CRVENO-BIJELI OSVOJILI KUP

Drugi duel odigran je u Nišu u finalu Kupa Radivoja Koraća. Tamo su Radonjićevi puleni dominirali. Nisu dali protivniku nikakvu šansu (85:68).

Holins je "zaključao" Pantera, proradio je i Marković, a i sam Obradović je bio svjestan da su njegovi izabranici nadigrani u svim segmentima.

"Moji igrači su 'izgorjeli'. Nismo bili na nivou na kom sam očekivao da ćemo možda biti. Nadam se da će nam ovo iskustvo pomoći u svakom pogledu u pripremi utakmice i u klubu i igračima. Na svim nivoima moramo da razmislimo zašto smo ovako izgubili", direktan je bio Obradović poslije Kupa.

U Zvezdi su najefikasiji bili Kalinić (18), Holins (15) i Volters (14), a u Partizanu su se istakli Lesor (19), Panter (14), i Mur (11).

REAKCIJA, NAVIJAČI I POVRATAK SMAILAGIĆA

Šta bi mogle da budu prednosti Partizana večeras? Prije svega navijači i podrška publike. Domaćini su i tribine će biti obojene u crno-bijele boje. To će definitivno biti na strani Željkovog tima.

Još jedna dobra vijest za njega je najava povratka Alena Smailagića koji se povrijedio u Nišu i očekuje se da će se naći na parketu. Odigrao je veoma dobro prvi derbi. Uz to će, za razliku od Kupa, Obradović na raspolaganju imati i Madara i Glasa koji zbog ograničenja broja stranaca nisu bili u sastavu.

Ono što će sigurno Željko iskoristiti kao glavni motiv jeste reakcija. Partizan iz dva derbija ima "-32" i Obradović i navijači će tražiti reakciju i borbu poslije dva poraza.

ISKUSTVO, ODBRANA I SAMOPOUZDANJE

Šta bi mogle da budu prednosti Zvezde? Na prvom mjestu iskustvo. Crveno-bijeli su iskusniji tim, vidjelo se to i u dosadašnja dva derbija. Posebno u prvom kada su crno-bijeli priprijetili, imali su odgovor na to, nisu paničili i brzo su vratili kontrolu utakmice.

Radonjićev zaštitni znak je odbrana i to je njegov tim pokazao i u dva duela sa ljutim rivalom. Fantasitčnom defanzivom su "ugušili" protivnika, odlično su čuvali Pantera, najveću prijetnju Partizana. Činili su to najviše Holins i Lazić, ali su imali i pomoć saigrača i na to crno-bijeli nisu imali odgovor.

Važan faktor u svemu bi moglo da bude i samopouzdanje. Zvezda u meč ulazi sa boljim raspoloženjem, dvije pobjede od ukupno 32 poena razlike. Pokazali su da znaju kako da igraju protiv najvećeg protivnika i željeće to još jednom da potvrde. U timu sigurno neće biti Cirbesa, dok je Marković pod upitnikom, pošto je povreda lakša nego što se u prvi mah mislilo.

ŠTA KAŽE KLADIONICA?

Najpoznatija svjetska kladionica "Viljem Hil" je odredila kvote za večerašnji duel. Prema njihovoj procjeni prednost je na strani Partizana.

Kvota na crno-bijele je 1.80, dok je kvota na crveno-bijele 2.10.

