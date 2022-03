Ovo niste vidjeli u prenosu! Navijači Zvezde nikada to neće zaboraviti - zajedničko skandiranje i moćna poruka

Fanovi Crvene zvezde su poslije trijumfa protiv Makabija horski pjevali jednu dobro poznatu rečenicu protivničkim igračima.

U crveno-belo obojenom "Pioniru" je Crvena zvezda ostvarila veliku pobedu. Čestvrtu uzastopnu u Evroligi i nastavila je trku za top8.

Redom su padali Fenerbahče, Baskonija, Real Madrid i Makabi, a upravo su navijači napravili fenomenalan ambijent u duelu sa izraelskim predstavnikom. Atmosfera je oduševila i Dejana Radonjića.



U svemu tome su navijači imali i jednu posebnu poruku za goste. Čim se čuo zvuk sirene za kraj meča horski su sa tribina počeli da pevaju "We are Maccabi, Who the f*ck are you" u prevodu "Mi smo Makabi, ko ste je**te vi".

Za to postoji jedan poseban razlog. U pitanju je utakmica koja je odigrana u oktobru 2013. godine. Tada su domaći navijači istakli sporni transparent koji pristalice crveno-bijelih ne zaboravljaju.

Slavlje igrača Zvezde sa navijačima

Poslije velike pobjede su navijači srpskog predstavnika odlučili da ih podsjete na to i zajedničkim skandiranjem su im dodatno "nanijeli so na ranu". Veče u Beogradu koje će definitivno pamtiti svi.

Inače, interesantno je da su u tom duelu od prije devet godina u timu Zvezde sada Branko Lazić, Luka Mitrović i Marko Simonović.

Podsjetimo, tik pored terena u "Pioniru" u četvrtak veče bio je i Novak Đoković koji je poslije utakmice slavio sa igračima.