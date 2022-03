Prije dva dana istjerao sam ih sve sa treninga, a danas sam srećan: Dragan Bajić o plasmanu Igokee m:tel u plej-of

"Kako gledam sebe, dolazim na svaki trening i odrađujem posao, tako tražim i od svojih igrača", rekao je trener Aleksandrovčana nakon osiguranog doigravanja u regionalnoj ABA ligi, drugu godinu zaredom.

Izvor: MN PRESS

Vrlo važnu pobjedu, koja im je osigurala učešće u plej-ofu ABA lige drugu godinu zaredom, košarkaši Igokee m:tel upisali su pred svojim navijačima u duelu sa SC Derbijem, direktnim konkurentom za plej-of.

Tim Dragana Bajića dominirao je u tri od četiri četvrtine, u finišu vodio i 20 razlike, te na kraju sasvim zasluženo stigao do sigurnog slavlja 83:67.

"Znali smo koliko nam je ova utakmica bitna i koliko nam je donijela pritiska. Spremali smo se kao da nam dolazi najbolji tim jer imam respekt prema SC Derbiju i njihovim rezultatima", prvo je Dragan Bajić pohvalio rivala, a onda se osvrnuo na igru svog tima.

"Otvaranje utakmice bilo je obećavajuće, bili smo skoncentrisani, napad je funkcionisao, dolazili smo do lakih poena, međutim u drugoj četvrtini došlo je do pada koncetrancije kod mojih igrača. Dozvolili smo im da se vrate, tako da je prvo poluvrijeme bilo u egalu. U drugom poluvremenu pokazali smo da je defanziva ključ za ovu utakmicu. Odigrali smo još čvršću odbranu, pokazali veću odgovornost i više koncentracije. Iz dobrih odbrana kontrolisali smo i skok, otvarali brze napade i dolazili do lakih poena, te na vrijeme stigli do nedostižne prednosti. Zasluženo smo pobijedili", istakao je trener Aleksandrovčana nakon upisanog 13. trijumfa na Jadranu.

Nije krio zadovoljstvo što je njegov tim drugu sezonu zaredom uspio da se plasira u doigravanje, gdje će u sudaru sa najboljim ekipama regiona pokušati da ostvari što bolji plasman.

Nije krio zadovoljstvo što je njegov tim drugu sezonu zaredom uspio da se plasira u doigravanje, gdje će u sudaru sa najboljim ekipama regiona pokušati da ostvari što bolji plasman.

"Jako sam srećan jer drugu sezonu zaredom Igokea će igrati plej-of ABA lige. Rekao sam igračima da se nećemo zadovoljiti ovim, pokušaćemo do kraja lige da ostvarimo što bolji rezultat. Velika je ovo stvar za naš klub. Može se primijetiti da smo od starta bili stabilni, u posljednje dvije godine nismo promijenili igrača, osim što je Voler prošle godine imao povredu, pa je Grej došao umjesto njega. Ove godine smo prodali možda i najboljeg igrača, zaradili novac, te sa istim timom nismo osjetili izostanak Starksa", naglasio je Bajić.

Ovako sjajnih rezultata, kako u ABA ligi, tako i u FIBA Ligi šampiona, gdje je malo nedostajalo da se plasiraju u Top 16 fazu, sigurno da ne bi bilo da Uprava kluba nije obezbijedila odgovarajuće uslove.

"Čestitam upravi, koja nas prati fenomenalno. Uslovi koje imamo su izvanredni, ljudima iz menadžmenta kluba, kao i mom stručnom štabu, dugujem veliku zahvalnost. Radimo ogroman posao", rekao je Bajić, te nastavio:

"Ja kao trener tražim puno od svih, pogotovo od igrača. Prije dva dana sam ih sve istjerao s treninga jer sam osjetio da nije bilo dovoljno koncentracije da mogu da odradim trening. Kako gledam sebe, dolazim na svaki trening i odrađujem posao, tako tražim i od svojih igrača. Moj posao kao trenera je da moram iz svakoga da izvučem maksimum, na svakom treningu i utakmici, ako želimo da napravimo neku dobru stvar. To se pokazalo i ove sezone, kada smo sa ovim timom, koji je slabiji u odnosu na prethodnu, napravili još jedan veliki rezultat. Bez obzira na probleme koje smo imali tokom sezone, kada nas je korona poremetila, mislim da smo uspjeli da se nosimo svi zajedno sa poteškoćama", zaključio je trener "igosa".

Igokeu m:tel do kraja ligaškog dijela sezone očekuju još tri meča. Prvo je na redu gostovanje Ciboni 1. aprila, a Bajićev tim igraće još protiv Crvene zvezde zaostali meč u Beogradu, te u posljednjem kolu ugostiti Krku. Termini dva potonja meča još nisu poznati.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa večerašnje utakmice...

