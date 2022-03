Zvezda počinje nedjelju odluke! Na startu je čeka rival koga pamti po drami i po "minus 18"

Crveno-bijeli će u narednih sedam dana odigrati tri utakmice

Izvor: MN PRESS

Poslije tijesnog poraza protiv Albe u Berlinu, košarkaši Crvene zvezde igraju u ponedjeljak meč 24.kola regionalne lige protiv ekipe Krke iz Novog Mesta. Utakmica se igra od 18 časova u hali Aleksandar Nikolić i predstavlja i uvertiru pred dva vezana evroligaška gostovanja ekipama Bajerna (petak) i Žalgirisa (nedjelja, zaostala utakmica).

Iako će to biti utakmice odluke kada je u pitanju Zvezdina borba za plasman u Top 8, prethodni meč protiv Krke poziva crveno-bijele na oprez. Ekipa Dejana Radonjića slavila je tada u Novom Mestu poenima Nikole Kalinića u završnici nakon što se vratila iz 18 poena minusa. U odnosu na taj meč, Zvezda sada neće moći da računa na povrijeđeni trio Ostin Holins - Branko Lazić - Maik Cirbes.

"Imali smo teško gostovanje u Berlinu, a prethodna dva dana iskoristili smo da se osvježimo i pripremimo za naredne utakmice. I dalje smo nekompletni, jesmo favorit koji želi bodove u utakmici u ponedjeljak, ali dobro je prisjetiti se prve utakmice u Novom Mestu i to nam je bilo jedno od najtežih gostovanja ove sezone. Zato želimo da odigramo motivisano i ozbiljno od starta, da opravdamo ulogu favorita, i dodjemo do pobjede za početak još jedne vrlo teške nedjelje i dva EL gostovanja koja nam slijede u Minhenu i Kaunasu", rekao je trener crveno bijelih Dejan Radonjić.

Luka Mitrović takođe je podsjetio na prethodni meč protiv Slovenaca: "Imamo ulogu favorita u ovom meču, ali to moramo da opravdamo i dobrom igrom na terenu. Znate kako smo došli do pobjede u Novom Mestu poslije mnogo borbe i velikog zaostatka. Ta utakmica ispostavilo se bila je jedno od najvećih iskušenja u dosadašnjem toku lige. Zato želimo da dobro uđemo u meč, opravdamo ulogu favorita i dođemo do pobjede".

Ovo će biti 28. duel dva tima u regionalnom takmičenju, crveno-bijeli imaju 21. pobjedu, a saopštili su da se karte za ovu utakmicu prodaju od četvrtka, kao i za meč sa Anadolu Efesom koji je na programu 8.aprila. Meč u hali Aleksandar Nikolić igra se od 18 časova.