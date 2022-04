Bez ruskih klubova u EL sljedeće sezone? Bertomeu progovorio o glavnom problemu, šta to znači za Zvezdu i Partizan?

Đordi Bertomeu se oglasio povodom izbacivanja ruskih klubova i narednoj sezoni Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Zbog rata u Ukrajini je Evroliga donijela odluku da izbaci ruske klubove iz dva glavna evropska takmičenja. Tako su eliminisani CSKA, Uniks i Zenit iz elite i Lokomotiva Kubanj iz Evrokupa. Zbog toga se postavlja glavno pitanje - šta će biti sa narednom sezonom.

O tome je već pričao i Nebojša Čović, kao i prvi čovjek CSKA Andrej Vatutin. Kako stvari trenutno stoje ruski klubovi se neće vratiti u evropska takmičenja u narednoj sezoni. O tome u prilog govore i reči Đordija Bertomeua.

On je otvoreno pričao o tom problemu i djeluje da će se dogoditi novi veliki potresi u ova dva takmičenja. Uskoro bi trebalo da se zna više o tome.

"Još je rano govoriti o tome, treba da vidimo kakva će situacija biti. Jasnije će biti poslije fajnal-fora, vidjećemo kakve će okolnosti tada biti. Ukoliko ostane kao sada, teško da će se ruski klubovi vratiti. Mi ćemo predložiti klubovima neke stvari", rekao je Bertomeu za "MaxBet radio".

Razgovor sa njim je obavljen prije nego što je Monako i definitivno obezbijedio plasman u Top 8 Evrolige, pa je tada naglasio da će iz Evrokupa u elitu ući samo jedan tim.

"Šampion Evrokupa će sigurno igrati u Evroligi. Finaista zavisi od toga da li će Monako proći u plej-of. Ako u tome uspiju onda će igrati u Evroligi i naredne sezone", rekao je Bertomeu.

Sada se otvaraju nova pitanja i ono glavno za srpsku košarku - šta to znači za Crvenu zvezdu i Partizan? Do Evrolige vode dva puta, osvajanje ABA lige ili titula u Evrokupu, pošto više ne idu finalisti. Ali, to otvara i još jednu opciju. Ukoliko zaista ne bude ruskih klubova u narednoj sezoni postoji opcija specijalne pozivnice...

