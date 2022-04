Poraz Igokee m:tel u Ljubljani: Cedevita Olimpija vodi 1:0, Aleksandrovčani u srijedu na "popravnom"

U prvom meču četvrtfinalne serije plej-ofa ABA lige Cedevita Olimpija bolja od Igokee m:tel.

Igokea m:tel poražena je u Ljubljani u prvom meču četvrtfinalne serije plej-ofa ABA lige od Cedevita Olimpije. Slovenački tim bio je bolji tokom cijelog susreta i zasluženo poveo 1:0 u seriji, koja se igra na dvije pobjede.

Igokea je vodila samo u uvodnih nekoliko minuta, nakon čega su košarkaši Cedevita Olimpije došli do vođstva, koje su sačuvali do samog kraja.

CEDEVITA OLIMPIJA - IGOKEA M:TEL 93:79 (29:26, 25:21, 19:18, 20:14)

Ipak, nije ta prednost niti jednog trenutka djelovala nedostižno za Aleksandrovčane. Najubjedljivija je bila u sedmom minutu, kada su domaći imali osam poena "viška" (26:18), a izuzetno efikasna prva četvrtina okončana je rezultatom 29:26.

Efikasno su i jedni i drugi odigrali i drugi kvartal, pa smo u prvom poluvremenu vidjeli više od 100 poena!

Bolje su domaći otvorili treći kvartal, nakon tri minuta igre u nastavku prvi put stigli do dvocifrene prednosti (60:50), a nedugo zatim i do "plus 12" - 62:50.

Ipak, ponovo su "igosi" uspjeli brzo da se vrate, "istope" zaostatak, te ga smanje na osam poena uoči odlujučujućih 10 minuta.

Međutim, kad god bi se izabranici Dragana Bajića približili, protivnik je imao odgovor, te igrači Cedevita Olimpije nisu dozvoljavali Aleksandrovčanima da se vrate u meč.

NAJBOLJI Džejkob Pulen bio je nerješiva enigma za goste. Ubacio je 21 poen, a sjajnu pomoć imao je u Zoranu Dragiću (18 poena), Kevinu Ferelu (17), Zeku Ogistu (13) i Edi Muriću (11). U timu Igokee m:tel Dalibor Ilić bio je najefikasniji sa 17 poena, Džejms Robinson i Dešon Stivens ubacili su po 13, a Marko Jošilo 12 poena.

Sredinom četvrtog kvartala ponovo je Cedevita Olimpija stekla osjetnu prednost, ovaj put od 15 poena (89:74), pa je tada postalo jasno da košarkaši Igokee m:tel neće uspjeti da naprave "brejk" u Ljubljani.

Uvezali su domaći 11 poena, stigli do nedostižnih 93:74 tri minuta prije kraja meča, te rutinski susret priveli kraju i slavili 93:79.

Ključne su bile trojke. Domaći su čak 14 puta bili precizni van linije 6,75, pa se može reći da se odbrana Igokee m:tel nije proslavila.

Drugi meč u seriji na programu je u Laktašima u srijedu od 19 časova, a ukoliko "igosi" uspiju da slave, treći meč igraće se u nedjelju, ponovo u Ljubljani.

