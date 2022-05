Zlatibor ne odustaje od ABA lige - traži mjesto administrativnim putem! Oglasio se i trener: Da ispravimo nepravdu!

Tim iz Čajetine ne želi da odustane od borbe za mmesto u eliti. Nadaju se da će imati podršku drugih srpskih klubova za narednu sezonu.

Izvor: MNPRESS

ABA liga ulazi u završne borbe, završeni su svi četvrtfinalni dueli, poznati su parovi polufinala, dok je u isto vrijeme odigran i baraž. U tom dvomeču je Borac iz Čačka pobijedio Zlatibor i obezbijedio opstanak u najjačem regionalnom takmičenju.

Sa druge strane Zlatibor, osvajač ABA 2 lige ne može da igra u ABA ligi uprkos tituli. Razlog su propozicije takmičenja koje kažu da iz jedne zemlje može da učestvuje maksimalno pet klubova. Borac se tako trijumfom pridružio Crvenoj zvezdi, Partizanu, Megi i FMP-u. Međutim, najavljena je velika promjena za sljedeću sezonu po kojoj će doći ili do ukidanja "nacionalnog ključa" ili proširenja lige.

Upravo je to nešto čemu se Zlatibor nada. Na konferenciji za medije pred start KLS je trener Strajin Nedović naglasio da njegova ekipa ne odustaje od elite. Tražiće svoje mjesto administrativnim putem.

"Ove sezone smo napravili istorijski uspjeh za naš klub i naše malo mjesto, osvojili smo ABA 2 ligu. Na sve to ostaje jedan gorak ukus poslije poraza od Borca i po sadašnjim propozicijama nećemo igrati u ABA ligi. Probaćemo protiv neke sportske diplomatije da ispravimo tu nepravdu. Ostaće sve to na čelnicima i rukovodstvu takmičenja. Poslije osvajanja trofeja je došlo do fizičkog i emotivnog pražnjenja, ekipa je malo pala. Igramo u skraćenom sastavu, postigli smo dobre rezultate. Daćemo sve od sebe. Igramo protiv Mladosti, neugodnog protivnika. Probaćemo da iskoristimo prednost domaćeg terena i da probamo da priprijetimo favoritima kao što su Mega i Borac koji su u nekom oslabljenom sastavu. Nadam se da ćemo konačno biti konačno kompletni i da će se ekipi vratiti Amerikanac Ros i da ćemo biti jači", rekao je Nedović.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Uslijedilo je pitanje novinara o tom pravnom putu, odnosno načinu na koji će se žaliti.

"U srijedu uveče smo izgubili od Borca, tako da do tada nismo znali hoćemo li na terenu izboriti plasman u ABA. Ništa još uvijek nismo konkretizovali. Znamo kojim putem ćemo ići. Probaćemo da, uz pomoć naših najtrofejnijih klubova i njihovu podršku, administrativnim putem dođemo tamo gdje nam je mesto i onoga što smo zaslužili. Propozicije su bile jasne, bili smo upućeni u sve to. Niko možda to nije očekivao, iznenadili smo mnoge. Plašim se da se to ne promijeni tokom leta i da Zlatibor ne bude tamo gdje treba da bude. Nadam se da ćemo uz pomoć srpskih klubova, koji su suvlasnici ABA lige, diplomatskim putem uspjeti da se izborimo i nadam se da ćemo uspjeti u tome", jasan je Nedović.

Podršku je tim iz Čajetine dobio i od svih klubova koji su bili prisutni na konferenciji, na njoj nije bilo samo predstavnika Partizana, Slobode i Borca.

"Želim prvo da čestitam klubovima i kolegama koji su ostvarili sjajan rezultat, posebno Zlatiboru koji je osvojio ABA 2 ligu", rekao je Radonjić.

Podrška je stigla od pomoćnog trenera zemunske Mladosti Peđe Savića, Miroslava Nikolića iz Vojvodine, Saše Nikitovića iz Dinamika, Nenada Stefanovića iz FMP-a, Vladimira Jovanovića iz Mege...

"Htio bih prvo da čestitam Zlatiboru i treneru Nedoviću na velikom uspjehu i fantastičnoj sezoni. Nadam se da će se ispraviti nepravda koja je prema njima učinjena", zaključio je Savić.

