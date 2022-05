Hit snimak - Danilović s pivom dočekao najvećeg rivala: Evroliga pamti njihove duele, a sad će zajedno u "Arenu"! VIDEO

Carlton Myers è a Belgrado per vedere le Final Four di Eurolega. Ne ha approfittato per andare a trovare il suo più grande nemico in carriera.

Sono entrambi ubriachi. Sono entrambi felici di essere diventati amici dopo le battaglie sul campo.

Meravigliosamente Myers e Danilovic.pic.twitter.com/fVqePBWRQs