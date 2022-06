"Igračima sam čestitao već na poluvremenu" Partizan vodio 25 razlike, a Obradović im pružio ruku u svlačionici!

"Rekao sam im da igramo izuzetnu utakmicu", rekao je trener crno-bijelih poslije ubjedljivog trijumfa u četvrtom meču serije

Partizan je razbio Crvenu zvezdu u četvrtoj utakmici, a Željko Obradović je "prelomio" meč odlukom da u 8.minutu uvede trojicu igrača. Oni su potpuno promijenili ritam i energiju i već do sredine druge četvrtine odlučili pobjednika.

Poslije meča, "Žoc" je otkrio na konferenciji za novinare da je čestitao svojoj ekipi već na poluvremenu, kada je Partizan vodio čak 25 poena razlike.

"Najvažnije je to da je 2:2, u plej-ofu apsolutno nije bitno s kojom razlikom pobjeđuješ, bitno je da se pobijedi i da ideš dalje. Došli smo do pete utakmice, zaslužili smo poslije 0:2 da dođemo do odlučujuće utakmice. O svemu što sam pričao i ranije, sve ostaje isto - požrtvovanost, želja igrača na vrhunskom nivou... Večeras su igrači sa klupe preokrenuli ritam, Lesor, Zagorac i Avramović, a onda je cijeli tim odigrao bolje i nastavili smo u tom ritmu do kraja utakmice. Čestitam igračima na izuzetnoj utakmici i cilj je da u dva dana skupimo snage, želje i morala da odigramo tu petu utakmicu", rekao je Obradović poslije meča, nakon što je poslao Uroša Trifunovića da se izvini ekipi Zvezde zbog provokacije na terenu.

Trener crno-bijelih otkrio je kako je protekao razgovor u poluvremenu.

"Igračima sam čestitao na poluvremenu već, rekao sam da igramo izuzetnu utakmicu, da su bili koncentrisani, potrošili energiju i bili izuzetno dobri napadački. Znali smo gdje i kako da napadamo. Nadam se da ćemo biti pametni da odigramo tako da zmamo šta znači kretanje lopte u napadu u zavisnosti od toga kojih pet igrača je na terenu. Biće zahtijevna utakmica, to je stvar želje, volje, opterećenja... Probaćemo sve i znam da će i Zvezda to uraditi i nadam se da ćemo poslije pričati samo o košarci", izjavio je on.

Dobiti rivala treći put zaredom?

"Odgovor ći znati u ponedjeljak oko 22 uveče. Zvezda je izuzetno iskusan tim. neko je izračunao da su igrači Zvezde odigrali ovakvih utakmica svi zajedno oko 200. Moji igrači manje od 80, ogromno iskustvo je na njihovoj strani. Da bismo imali šansu moramo da budemo na nivou na kojem smo igrali večeras.

Zvezda je izuzetan tim, ima preiskusne igrače, oni znaju to da igraju i nemam dilemu da će se skupiti, analizirati utakmicu i da će drugačije probati da igraju nego večeras. Bilo bi prepotentno očekivati da ponovimo šuterski nastup kao večeras, ali ima više načina da se dobije utakmica".

Peta i posljednja utakmica finalne serije biće odigrana u ponedjeljak, od 20 časova.

