Novo saopštenje Crvene zvezde - razlog su dvije uplate: Djelima, a ne riječima pokazujemo da smo uspješni!

Crvena zvezda se ponovo oglasila vezano za finansijsko stanje i poslovanje kluba.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda se ponovo oglasila sa saopštenjem vezanim za svoje finansije, konkretno za stanje poreskog duga o kojem je bilo riječi prethodnih dana. Predsjednik kluba Nebojša Čović je o tome i javno pričao, a sada je i na zvaničnom sajtu crveno-bijelih objavljena detaljna analiza dugovanja za poreze.

Tu se navodi da je KK Crvena zvezda u toku prethodne nedjelje dodatno smanjila svoja dugovanja pošto je u dva navrata uplatila određene sume na ime izmirenja PDV-a.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

"KK Crvena zvezda mts, obavještava javnost, da je kao i što je najavio, nastavio da izmiruje svoje obaveze prema državi u skladu sa svojim trenutnim mogućnostima.

KK Crvena zvezda koji je u utorak u potpunosti i do najmanjih detalja objavio svoja dugovanja (koja se isključivo odnose) za PDV i u periodu od 01.01.2021 do 03.06.2022.godine (iznos za PDV je tada bio 67.335.395,00 dinara) uplatio je u srijedu sumu od 6.582.416,00 dinara ili 55.972,00 evra, a u petak i dio duga u iznosu od 2.000.000,00 dinara ili 17.006,00 evra. To praktično znači da je ukupna suma umanjena za 8.582.416,00 dinara ili 72.978,00 evra, i ona sa današnjim danom iznosi 58.752.979,00 dinara!

KK Crvena zvezda je dugi niz godina najtransparentniji klub i svoje finansijsko poslovanje je u više navrata do detalja dao na uvid javnosti (februar jun), a ovom prilikom podsjećamo javnost da je u prethodnom periodu od 10 godina klub na ime poreza platio iznos (koji je uvećan sa nove dvije uplate) na sumu od 7.094.565,00 evra!

Očekujemo da će našim primjerom (i to u što hitnijem roku) krenuti ostali pravni subjekti koji su pomenuti u opravdanoj analizi ministra finansija Siniše Malog koji duguju višestruko veće iznose (u milionima evra) na ime neplaćenog poreza svojoj državi i građanima Republike Srbije.

Ovom prilikom apelujemo na medije i javnost da prestanu da nas svrstavaju u istu grupu sa drugima, a ovo saopštenje je odgovor na česta pitanja koja nam se postavljaju ovih dana kroz razne medije „kada će KK Crvena zvezda da plati zaostali dug“?

KK Crvena zvezda mts koji djelima, a ne riječima pokazuje zašto je uspješan sportski kub (koji je mogao i više u međunarodnim okvirima da se ponašao poput drugih i usmeravao sav novac isključivo na teren), sada očekuje da se ta pitanja pitanja postavljaju drugima, najmanje KK Crvena zvezda koji i duguje – najmanje!

Kao što je najavljeno, o svim daljim aktivnostima, uplatama (koje će biti u skladu sa platežnom moći kluba) i dugu za PDV, klub će blagovremeno obavještavati javnost", navodi se u saopštenju.