Dončić igra za Sloveniju, gdje su ostali srpski asovi? Pešić otkrio da mu je Jokić poslao poruku - Jedan od rijetkih!

"Na neke stvari ne možeš da utičeš", objasnio je selektor. Posebno je pohvalio gest najboljeg srpskog košarkaša.

Izvor: Profimedia/MN Press

Reprezentacija Slovenije deklasirala je ove nedjelje Hrvatsku i praktično u najjačem sastavu uljepšala oproštaj Gorana Dragića od dresa reprezentacije u Ljubljani. Uz njega, bio je tu i NBA superstar Luka Dončić, poznati evroligaški igrač Majk Tobi, kao i niz drugih članova tima koji je 2017. postao šampion Evrope - Jaka Blažič, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Zoran Dragić, Žiga Dimec...

Uoči utakmice srpske reprezentacije protiv Belgije u Nišu (nedjelja, 21), selektor "orlova" Svetislav Pešić bio je upitan zašto i on ovog mjeseca ne računa na lidere, kada je Luka Dončić u dresu Slovenije i kada Bojan Bogdanović i Mario Hezonja igraju za Hrvatsku?

Uz priznanje svim igračima koji su došli, "Kari" je bio upitan gdje su drugi NBA asovi osim Nemanje Bjelice i Bobana Marjanovića, koji su stigli pravo iz Amerike. Takođe, novinari u Nišu su ga pitali i zašto odsustvuju evroligaške zvijezde poput Nikole Milutinova, Nikole Kalinića, Vasilija Micića...

"Vrlo je važno, a to smo u konferenciji u Beogradu objasnili, da postoji 28 dana, prema ugovoru između NBA i FIBA, u okviru kojih igrači iz NBA mogu da budu na raspolaganju reprezentacijama u treningu", rekao je Pešić, pa dodatno pojasnio odgovor.

"NBA ne priznaje kao zvanično takmičenje ovaj prozor, koji se igra sada i traje od sedam do osam dana, kao što ne priznaje ni prozor u posljednjoj nedjelji avgusta. Sve to računaju u broj dana treninga. Da ponovim, da biste imali predstavu - ako bi Jokić igrao u ovim 'prozorima', onda ne bi mogao da počne pripreme za Evropsko prvenstvo 4. avgusta, već 11. ili 12. avgusta. Mi smo procijenili da Jokić ne igra, s obzirom da je u pitanju Eurobasket i da treba vremena da se spremi, On je već počeo da se sprema, individualno. Jedan je od rijetkih reprezentativaca koji je poželio sreću pred meč protiv Letonije u četvrtak. Poslao mi je poruku 'Srećno večeras', podržao ekipu…", rekao je Pešić.

Selektor je govorio i o statusima ostalih NBA igrača.

"Kada su u pitanji ostali… Bogdanović je povrijeđen i ne znamo da li će igrati Evropsko prvenstvo. On se vraća krajem jula sa rehabilitacije, naši doktori su u kontaktu s njim. Pokuševski je bio na razgovoru i nije dobio dozvolu tima, jer njihov predsjednik i generalni menadžer ne računaju kvalifikacije u zvanično takmičenje. Moći će da bude kandidat za Eurobasket, ako mu dozvole. Dalje, od NBA igrača imamo Marjanovića i Bjelicu. Bjelica je slobodan igrač i za njega se ne plaća obeštećenje. Marjanović je trejdovan, platili su ga i slobodan je igrač. Da li će otići definitivno i kakva je situacija, vidjećemo".

Pešić je potom objasnio i otkud Dončić ovog juna u reprezentaciji Slovenije.

"Imamo situaciju sa Dončićem koji je vrlo karakterističan. Došao je i rekao 'Ja igram'. Onda je Dalas, njegov klub, platio osiguranje za njega od 27. juna. Do tada osiguranje plaća Košarkaški savez Slovenije, a on nije imao para, pa je Dončić nazvao Dalas i on je platio osiguranje za njega do 27. juna, a od 27. troškove snosi FIBA ili NBA. Na neke stvari ne možeš da utičeš. To ne zavisi od nas".

Pešić je rekao i da ulaže veliki trud da riješi sve kadrovske probleme i da uvijek ima što jači tim.

"Mi smo i ranije, u Jugoslaviji imali problem. I tada ih je bilo, ali tada su ti problem shvatani kao izazov, a ne problem. Gledalo se kako da se iz toga izvuče maksimum. To sada nemamo. Na tome moramo da radimo. I ja, evo, radim. Trudim se. Možda se to nekome ne sviđa, ali šta da radim."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!