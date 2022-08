Amerikanci došli u Beograd, pa probali Jokićevu omiljenu hranu! "Sad sam ovo pojeo i neću više nikada" (FOTO)

Američki novinari stigli su u Beograd kako bi napravili priču o Nikoli Jokiću, a pažnju im je privukla i hrana...

Američki novinari koji prate Denver u NBA ligi posetili su ove nedjelje Beograd kako bi napravili priču o Nikoli Jokiću i srpskoj košarci, a naravno - to se najbolje upoznaje uz hranu i piće!

Oduševljeni su srpskom rakijom i domaćom hranom, a zbog Nikole Jokića su isprobali i burek, jelo koje nije zaobilazio u ranim igračkim danima i zbog čega ga je i bivši trener Dejan Milojević često "peckao". Volio je Jokić da pojede burek prije ili poslije treninga, a sada su se i američki novinari uvjerili zašto nije mogao da mu odoli.

"Ovog jutra sam prvi put probao burek, a možda je to bio i moj posljednji ikada", napisao je Adam Mers, američki novinar i dodao:

"Bilo je dobro, ali je to užina od tipa 5.000 kalorija... I to mislim prije nego što popiješ jogurt!

Pogledajte šta su sve zabilježili u Beogradu!

"Istina je to za Jokića. Angažovali smo nutricionistu i naš kondicioni trener Marko Ćosić, koji je zaista vrhunski trener, napravio je fantastičan program rada. Drugo, odredio je režim ishrane, a mi smo se ubili radeći na tome, ali vidjeli smo da to ne ide u očekivanom smijeru. I onda shvatimo da on doručkuje pola kile bureka i popije flašu koka-kole za cijeli dan. Tada shvatiš da to mora da se promijeni. Sa Ćosom je mnogo promijenio tijelo i Ćosa je mnogo zaslužan što je on došao na nivo da može da se bavi profesionalnim sportom", ispričao je Milojević u jednom intervjuu za Jokića.