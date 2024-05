Novak danima čekao rivala, nikako da mu kažu s kim igra: Svaki dan novi problem, ko zna kad će Srbin na teren!

Novak Đoković nije saznao rivala na startu takmičenja u Rimu iako je već četvrtak. A mogao bi da čeka i do petka!

Svake godine isti problemi u Rimu! Jedan pod rijetkih mastersa bez krova, a uz to turnir koji se igra početkom maja uvijek ima problema sa kišom, a sada su ti problemi izraženiji nego inače. Kako je Rafael Nadal završio duel sa Zizu Bergsom i prošao u drugo kolo, u Rimu je počeo jak pljusak i svi tereni su hitno morali da se isprazne. Vidjeli smo kako publika otvara kišobrane i bježi sa tribina još dok je Rafa davao izjavu, a to je napravilo probleme i Novaku Đokoviću.

Iako je četvrtak, srpski teniser još uvijek ne zna kada će početi da nastupa u Rimu i ko će mu biti prvi rival. Trebalo je još u srijedu da sazna protiv koga igra i da eventualno u petak stane na teren. Kako stvari stoje, mogao bi da prođe i četvrtak, a da Roman Safijulin i Korentan Mute ne završe svoj duel!

Njih dvojica su potencijalni rivali Srbina u prvom kolu, a svoj meč je trebalo da započnu u srijedu. Kako je i u srijedu kiša padala veoma dugo u Rimu nisu ni izašli na teren, a sada su se našli na šljaci. U nevjerovatnom prvom setu u kome je Mute napravio dva, a Safijulin tri brejka na kraju je Rus dobio 6:3, dok u drugom brejkova nije bilo. Poslije 6:6 se ušlo u taj-brejk, uzeo je Mute prvi poen, a onda je sudija sve prekinuo zbog kiše.

Kiša pada jakim intenzitetom u Rimu i pitanje je i kada stane koliko će organizatorima trebati da osposobe terene za igru, vrate publiku na mjesta i uz to vrate same igrače na teren. Uz mogućnost da Mute dobije taj-brejk i odvede meč u treći set, veliki problem ovo pravi za Novaka Đokovića. Za sada djeluje da on neće izaći na teren u Rimu prije subote, što mu dalje remeti raspored za ostatak turnira, a sa Rolan Garosom tako blizu to je posljednja stvar koja mu je bila potrebna.

Zbog kiše je prekinut i meć Miomira Kecmanovića sa Brendonom Nakašimom i to pri vođstvu srpskog tenisera sa 1:0 u setovima. Nakašima je dobio prvi gem na svoj servis u drugom setu i igra je suspendovana.

