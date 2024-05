Nadal se mučio sa anonimusom tri sata, pa digao publiku u Rimu na noge!

Rafael Nadal je poslije skoro tri sata igre prošao malo poznatog Belgijanca Zizua Bergsa u prvoj rundi turnira u Rimu.

Mučio se tri sata Rafael Nadal, morao je da se vraća iz minusa i da spasava brejk lopte u petom setu na svoj servis, ali je na kraju prošao! Pobijedio je Belgijanca Zizua Bergsa 4:6, 6:3, 6:4 u prvom kolu turnira u Rimu i sada ga čeka duel sa Hubertom Hurkačom u drugoj rundi.

Zizu Bergs je kao 108. igrač svijeta došao iz kvalifikacija, a već poslije četiri gema izgubio je svoj servis. Kada je djelovalo da će Nadal pregaziti svog rivala Bergs je odmah uzvratio i uz dva brejka uspio da povede sa 1:0 u setovima. U drugom setu je Nadal opet brzo došao do brejka, ali ovoga puta do samog kraja nije ispustio tu prednost. Odbranio je dvije brejk lopte i došao do izjednačenja. U trećem setu je uzeo brejk u trećem gemu, a onda izdržao tri brejk lopte i došao do pobjede.

"Ovo nije bio moj najbolji meč, ali sam našao način da pobijedim i to je veoma bitno za mene. Nisam igrao mnogo tenisa u posljednje vrijeme, ali mislim da mogu da igram mnogo bolje nego sada. Uvijek je lijepo igrati ovdje. Publika je bila sjajna za mene od početka moje karijere i zahvalan sam im na tome", rekao je Nadal poslije pobjede.

Što se srpskih tenisera tiče, Hamad Međedović je napravio veliki rezultat i pobijedio je Alekseja Popirina, Miomir Kecmanović igra protiv Brendona Nakašime. Dušana Lajovića čeka meč sa Lorencom Sonegom, a Novak još čeka svog rivala.

