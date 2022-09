Čim sam vidio snimak, znao sam da ne idem na Eurobasket! Plejmejker vjeruje u uspjeh Srbije: Imamo tim za medalju!

Aleksa Avramović pričao je o problemima sa povredom i o Eurobasketu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Košarkaši Srbije igraju prvi meč na Eurobasketu sa Holandijom, a tamo neće biti Alekse Avramovića. Plejmejker Partizana bi izvjesno bio na konačnom spisku Svetislava Pešića, posebno poslije odluke o precrtavanju Miloša Teodosića. Nažalost, obnovio je povredu i nije bilo dovoljno vremena za oporavak.

Umjesto Praga nalazi se u Beogradu i trenira sa Partizanom, radi na kondiciji i održavanju forme, sve ono što mu dozvoljavaju ljekari. U razgovoru za zvanični sajt kluba pričao je o prvenstvu Evrope i svojoj povredi. Otkrio je da mu je odmah bilo jasno da neće moći da bude u timu. Kada je pogledao snimak, sve mu je bilo jasno.

"Čim sam vidio snimak sa doktorima znao sam da otpadam sa spiska. Svakome je teško kada se povrijedi. Meni je ovo prva povreda u karijeri koja me odvaja sa terena na duži period. Bog zna zašto je to dobro", počeo je priču Avramović poslije jednog od treninga.

Ne kaje se ni zbog čega. Možda je povredu mogao da izbjegne da je poslije duge sezone uzeo odmor ili da nije bio na pripremama sa reprezentacijom, ali za to nije htio ni da čuje. Po svaku cijenu želio je da bude dio nacionalnog tima i da se stavi na raspolaganje selektoru.

"Ne žalim ni zbog čega, ponovo bih isto uradio. Povreda me zadesila u nezgodnom trenutku. Obično je potrebno mjesec, dva, možda čak i tri da se pravilno sve zaliječi. Ne žurim nigdje, pratićemo sve i gledaćemo da se vratim kada za to bude bilo vrijeme. Za mene je veliki plus kada svako ko ima želju da igra za reprezentaciju to i čini, uvijek će za to imati poštovanje i moje i svih ljudi koje vole Srbiju. Svima svaka čast i mislim da se niko ne kaje zbog igranja za reprezentaciju."

Srbija se nalazi u grupi D sa selekcijama Izraela, Finske, Češke, Poljske i Holandije. Prvi meč igra sa Holanđanima (21 čas), a "orlovi" su među glavnim favoritima za odličje na šampionatu. Nada se i Aleksa da bi to na kraju moglo da se dogodi.

"Rekao bih da smo favoriti, imamo sjajne igrače, hemija u timu je fantastična, sve vodi ka uspjehu. Nadam se medalji", zaključio je Avramović.

