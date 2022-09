Da, slomio sam ruku Pešiću! Šok priča o Kariju na Eurobasketu: Bio je nasred terena, a onda...

Iskusni plejmejker Finske Peteri Koponen poslije prvog meča svog tima na ovogodišnejm Eurobasketu potvrdio da je dok je igrao za Barselonu slomio ruku Svetislavu Pešiću!

Na startu takmičenja na Eurobasketu u grupi D u kojoj se nalazi Srbija vidjeli smo dramu u kojoj je Izrael savladao Finsku nakon produžetka i sjajne igre Denija Avdije. I dok je Avdija bio jako ljut poslije meča iako je pobijedio, iskusni Finac Peteri Koponen je bio u boljem raspoloženju.

Veteran na poziciji plejmejkera na ovogodišnjem Eurobasketu završava karijeru, a srpske novinare je na kraju meča dočekao sa osmijehom nakon što su ga pitali za priču Svetislava Pešića o tome da je "hokejaškim startom" slomio ruku srpskom selektoru na jednom treningu Barselone.

"To je istinita priča. Kada je došao u Barselonu, on je kao trener uvijek bio na terenu tokom treninga, vikao je i davao instrukcije igračima. Jednom se na treningu dogodilo dok smo igrali na dva koša da je on bio na sredini terena, mi smo krenuli u kontranapad, trčao sam okrenute glave i udario sam u njega, a on pao", zastao je, pa se sjetio neprijatnog osjećaja. "Povrijedio sam mu rame i osjećao sam se loše zbog toga naravno. Stalno smo mu govorili 'Treneru, pazi, mi trčimo brzo'."

I sada najiskusniji igrač Finske izuzetno poštuje selektora Srbije jer mu je dao šansu kada drugi treneri možda i ne bi. "Znate, ja njega poznajem prilično dugo. Htio me je u svom timu kad sam bio mnogo mlađi. Na kraju sam imao sreću da igram za njega u Barseloni i mislim da je sjajan trener i legenda. Lijepo je vidjeti da vodi Srbiju ponovo i mislim da imaju šanse da osvoje zlato ove godine, odličan su tim", dodao je Koponen.

Kasnije u karijeri Finac je nastupao u Bajernu sa Vladimirom Lučićem, sa kojim je bio i cimer, a sreo se sa svoja oba poznanika iz srpskog tima tokom prethodnih dana. "Vidjeli smo se u hotelu. Luča je sjajan momak i odličan igrać. Kao što sam već rekao, Srbija je nevjerovatan tim, bez dileme favortit u ovoj grupi ali i na cijelom turniru", pohvalio je Koponen "orlove".

Što se meča sa Izraelom tiče, Koponen je poručio da su odlučivale male stvari. "Težak poraz, u produžetku. Odlučivali su detalji. Oba tima su se borila, ali su odlučili detalji i Izrael je bio bolji od nas i pobijedio večeras. Nema vremena za plakanje, moramo da se fokusiramo na naredne utakmice. Sutra je nova utakmica", naglasio je Koponen.

