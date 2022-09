Neka ste me pitali za igrače, obično pitate kakav je trener! Pešić održao lekciju o motivaciji: Ako izgubiš...

Selektor Srbije Svetislav Pešić naglasio je pred meč sa Finskom da je zadovoljan napretkom tima i prije svega zalaganjem svih igrača na terenu. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića

Srbija poslije dana odmora sada nastavlja svoj pohod na Eurobasketu i igraće sa Finskom od 21 čas. Po mnogima to je najteži rival našeg tima u grupnoj fazi, a osim o protivniku, selektor Svetislav Pešić je nakon treninga ngovorio i o Nikoli Milutinovu, ali i o učinku igrača!

Bilo mu je izuzetno drago što je dobio priluku da priča o tome kako je zadovoljan igračima, jer, kako kaže, sada uglavnom pitaju igrače da li su zadovoljni trenerom.

"Dobro pitanje da i ja malo kažem nešto o njima, a ne da vi stalno da pitate igrače o treneru. Sve se promijenilo. Da ja imam priliku da pričam o igračima, to je tako jedno veliko zadovoljstvo, jer vi obično pitate kakav je trener", rekao je Pešić.

On je istakao da je zadovoljan pristupom i da ga to što viđa svaki dan na treninzima izuzetno motiviše da nastavi sa radom.

"Vrlo sam zadovoljan, pristupom prije svega, komunikacijom, privatnom i na terenu, jer je najvažnija komunikacija na terenu i na treningu. Njihova ogromna posvećenost je bitna, svaki dan žele da budu bolji i to meni olakšava posao. Pričao sam već o motivaciji, ako izgubiš utakmicu ovi što ne ulaze dovoljno duboko u razloge poraza kažu: ’Pa da, nije trener dovoljno dobro motivisao ekipu, pa je zato poraz’. Ne ulazi se u suštinu analize, niko ne pita ko motiviše tog trenera, jer i on živi od neke motivacije. Njemu motivacija dolazi od toga. Prije svega da nešto što postavi, da se to izvrši. Ne zato što mora, već da se uradi to sa entuzijazmom. Mi to imamo i sa tim svaki trener treba da bude zadovoljan", zaključio je selektor.

