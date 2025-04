Operisana najbolja na svijetu: Upitne Zimske olimpijske igre za Federiku Brinjone!

Hirurg koji je operisao Federiku Brinjone saopštio je da je doživjela nekoliko jako teških povreda i da je sada neizvjesna čak i za Zimske olimpijske igre 2026. godine.

Izvor: Marco Ottico/LaPresse/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon kraja skijaške sezone u Svjetskom kupu Italijanka Federika Brinjone slomila je nogu. Ova 34-godišnjakinja koja je ove sezone dominriala i bila prva u generalnom plasmanu pala je na trci državnog prvenstva na kojoj nije ni morala da se pojavi, a sada se prvi put oglasila nakon dramatičnog pada koji je sve zabrinuo.

"Operacija je prošla dobro, rekao bih, čak i bolje od očekivanog. Potvrđen je teški prelom s oštećenjem kapsularnog ligamenta srednjeg dijela, ali i prednjeg ukrštenog ligamenta u koljenu. Operacija kosti je prošla dobro, ugradili smo ploču sa šrafovima", rekao je za italijansku agenciju Ansu hirurg Andrea Panceri, predsjednik doktorske komisije Italijanskog skijaškog saveza.

Upravo je on operisao Brinjone u klinici "La Madonina" u Milanu, a nakon najvećeg uspjeha u karijeri nije krila koliko je potresena ovim dešavanjima iskusna skijašica. Pogotovo jer joj je sada ozbiljno ugrožen nastup a Zimskim olimpijskim igrama koji se 2026. godine održavaju upravo u Italiji.

"U najsrećnijem trenutku moje karijere to stvarno nije bilo potrebno. Jedva sam čekala u narednih mjesec dana da odradim posljednje obaveze. Umjesto toga, čeka me novi izazov. Kao i uvijek, daću sve od sebe. Bila sam dobro. Kad bih mogla da ponovim vožnju, učinila bih sve isto, samo bih pokušala da izbjegnem pad", rekla je Federika Brinjone kojoj slijedi šest do osam mjeseci pauze i oporavka. Pogledajte njen pad:

Fratture multiple a tibia e perone per Federica Brignone, caduta rovinosamente durante la seconda manche dello slalom gigante ai Campionati italiani assoluti in Val di Fassa. La campionessa del mondo sarà operata a Milanopic.twitter.com/mSMu95yhkm — Tg3 (@Tg3web)April 3, 2025

(MONDO)

BONUS VIDEO: