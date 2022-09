Ne širite lažni optimizam - selektor Pešić poslao snažnu poruku: Nije gledao Francuze, a novinarima poručio da se smire!

Obraćanje Svetislava Pešića moglo bi da "smiri strasti" u javnosti i sačuva reprezentativcima obje noge na zemlji.

Izvor: MN PRESS

Selekcija Srbije učešće na Eurobasketu nastavlja u nedjelju utakmicom protiv Italije, a sada počinju mečevi u kojima nema prava na kiks. Nakon pet pobjeda u grupnoj fazi Srbija je favorit u drugom dijelu turnira, ali Italijani uopšte nisu naivan protivnik. Ljubiteljima košarke u Srbiji dobro je poznat meč iz Beograda prošle godine, kada su Italijani na kvalifikacionom turniru obezbijedili plasman na Olimpijske igre, a srpsku reprezentaciju ostavili bez puta u Tokio.

I zato je veoma oprezan Svetislav Pešić. Selektor srpskog tima apelovao je na novinare u Berlinu da ne stvaraju lažni optimizam u narodu, kao i da se smire pred odlučujuće bitke na Evropskom prvenstvu! Prije toga, iskusni trener je otkrio da protiv Italije očekuje sličan meč onom iz pripremnog perioda, kada je Srbija na turniru u Hamburgu savladala prvog protivnika u nokaut fazi.

"Znamo da je ta utakmica, kao i sve ovdje, zahtjevna. To je samo jedna utakmica i sve je moguće. Pripremamo se da to što je moguće, da bude na našoj strani. Međutuim, znamo sa kim igramo. Jedna fantastična, uigrana ekipa sa novim trenerom, veoma motivisana. Već smo imali sa njima iskustvo u Hamburgu. To je bila utakmica kakvu očekujemo i sutra. Agresivna, oni su pokazali kvalitet. Mi smo uspjeli tu utakmicu da dobijemo zahvaljujući velikom moralu koji smo pokazali. Nije nam to bila najbolja utakmica na pripremama, ali smo od 'minus 15' uspjeli da se vratimo zahvaljujući prije svega velikoj želji. Odigrali smo odbranu na visokom nivou. To će isto biti i sutra. Teško da mogu da se dese dvije iste utakmice, a ja se nadam da će na kraju biti isto i na tome radimo. Tražimo apsolutnu mirnoću unutar ekipe", rekao je Pešić.

Srpski selektor otkrio je da nije gledao meč reprezentacija Francuske i Turske, jer je to posao njegovih pomoćnika. Umjesto komentara na taj spektakularni susret imao je poruku za srpske novinare kojima je davao izjavu.

"Ne, ja to ne gledam. To gledaju pomoćnici i asistenti. Nema potrebe da gledam tu utakmicu, ne znam ni da li ćemo protiv njih da igramo. To što vi pišete... i vi malo da se smirite. Da bi igrači imali mirnoću, da se pripreme na zadatke i vi se malo smirite, ne širite lažne optimizme jer se radi o sjajnoj ekipi kakva je Italija. Ja sam na početku rekao da je ovo Evropsko prvenstvo i da kada krenu eliminacione utakmice - sve je moguće. Ovo nije plej-of u kom se igra do tri ili pet pobjeda i vidjeli ste koliko je bilo iznenađenja gdje su autsajderi pobjeđivali. Vi ste se nama smijali kada smo izgubili protiv Belgije, a i Španija je. Doduše, na neutralnom terenu", rekao je selektor Svetislav Pešić.

Poslušajte izjavu Svetislava Pešića: